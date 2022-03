Evil Dead Rise obtient une note R pour la violence et le gore

Il y a eu beaucoup de discussions sur certains films dont le contenu a été simplifié pour obtenir une note plus adaptée aux familles, y compris certaines des entrées les plus récentes dans le Extraterrestre franchise et, semble-t-il, l’introduction prochaine du MCU de Lame. Cependant, s’il y a un film que tout le monde exige pour recevoir une cote R, c’est le Evil Dead franchise, donc les nouvelles de ce dernier film Evil Dead Rise a obtenu le classement destiné aux adultes pour « violence sanglante et sanglante » avant sa sortie sur HBO Max plus tard cette année.

La mort diabolique a été une présence constante à l’extrémité supérieure de l’échelle des notes, le film original de 1981 obtenant et conservant une note NC-17 et tous les films suivants, y compris le redémarrage de 2013, obtenant une note R pour l’utilisation excessive de sang, sang et violence . Considérant Evil Dead Rise a la participation des deux Evil Dead aluns Sam Raimi et Bruce Campbell en tant que producteurs et réalisateur Lee Cronin a été choisi par Raimi pour travailler sur le cinquième film de la franchise, il n’y a pas beaucoup de certitudes dans le monde, mais cette cote en était une.

FILM VIDÉO DU JOUR

Evil Dead Risecomme son prédécesseur, n’impliquera pas Campbell dans un rôle principal, mais s’éloignera également de la cabane dans les bois, amenant le Evil Dead dans un immeuble exigu de LA. Le nouveau film verra les sœurs Ellie et Beth, jouées respectivement par Alyssa Sutherland et Lily Sullivan, qui doivent affronter les Deadites du Necronomicon Ex-Mortis dans un tout nouveau scénario cauchemardesque qui, pour la première fois dans la franchise, met également enfants en péril.

Evil Dead Rise abandonne tout ce qui lui est familier pour raconter une histoire originale







Bien que Bruce Campbell ait fait une brève apparition dans Les morts maléfiques 2013le film présentait une toute nouvelle distribution mais refait essentiellement le film original de 1981 pour la deuxième fois – comme Evil Dead 2 était aussi une nouvelle version de la même histoire. Campbell s’est esquivé des tâches à l’écran cette fois-ci, mais Evil Dead Se lever abandonne également tout ce qui est devenu synonyme de la franchise pour livrer quelque chose de tout nouveau, mais avec le même noir, Evil Dead cœur au centre de celui-ci.

Selon le texte de présentation, dans Evil Dead Rise « Une Beth fatiguée de la route rend une visite tardive à sa sœur aînée Ellie, qui élève seule trois enfants dans un appartement exigu de Los Angeles. La réunion des sœurs est interrompue par la découverte d’un livre mystérieux au fond des entrailles d’Ellie. construction, donnant naissance à des démons possédant de la chair et poussant Beth dans une bataille primordiale pour sa survie alors qu’elle est confrontée à la version la plus cauchemardesque de la maternité imaginable.

En octobre, le réalisateur Cronin a partagé la fin du tournage du film sur son compte Twitter, commentant : « 8 mois, 1 Covid Lockdown, 6 500 litres de sang et plus de souvenirs que mon cerveau ne peut même traiter. C’est la fin de #EvilDeadRise. Merci la Nouvelle-Zélande, ça a été génial. Il est temps de rentrer à la maison et de couper cette bête ensemble. Au cours des mois suivants, il a tenu les fans informés des progrès de la post-production, et avec la classification du film maintenant en place, il semble que tout le monde n’a plus qu’à s’asseoir et attendre une bande-annonce pour donner un premier aperçu de ce que la dernière sortie du Necronomicon Ex-Mortis a à offrir.





Nicolas Cage sera « extrêmement sélectif » dans ses futurs rôles

Lire la suite





A propos de l’auteur