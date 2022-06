Malverde, série Netflix : distribution, intrigue et saisons

La série biographique du personnage populaire de la culture mexicaine, Jesús Juárez Mazo, plus connu sous le nom de Jésus MalverdeIl sera présenté en intégralité sur Netflix. »Malverde, le saint patron » est une production qui a d’abord été diffusée sur le Telemundoracontant comment Malverde, connu pour être le » Aztec Robin Hood », est devenu célèbre.

Initialement sorti le 28 septembre de l’année dernière, il a réussi à atteindre un public de plus d’un million de personnes, étant l’une des productions les plus chères du réseau Telemundo, car une ville se déroulant dans la première décennie du siècle dernier devait être construite , dans le parc national de Cumbres del Ajusco au Mexique. Pour le tournage, onze bâtiments ont dû être construits avec soixante-dix-sept plateaux d’enregistrement différents, avec une équipe de près de 200 personnes.

De quoi parle ‘Malverde, la sainte patronne’ ?

L’intrigue se concentre sur l’histoire de Jesús Malverde, un homme qui a réussi à devenir une légende à l’époque de la Révolution mexicaine grâce à son ingéniosité, étant une figure légendaire, défenseur des innocents et des pauvres. Avec sa bande de voleurs, ils rendirent justice au peuple en volant aux riches pour donner aux pauvres.

Cependant, le chemin de Malverde n’est pas facile, car au-delà d’avoir eu une enfance difficile en tant qu’orphelin et d’avoir connu les conséquences et le danger de la guerre, Jésus sera victime d’un mal d’amour, incapable d’oublier son premier amour Isabelle.

Distribution de ‘Malverde, la sainte patronne’

Les vedettes de la série Pierre Fernández, qui donne vie à l’emblématique Malverde. Fernández a exprimé à quel point cela signifiait de participer à la série, la considérant comme l’un des rôles les plus importants de sa carrière : « La production nous invite à démystifier et à connaître un personnage sur lequel il y a très peu d’informations, car une grande partie de ce qui est connu provient de légendes qui ont survécu à l’épreuve du temps.

La série comprend également la participation de Carolina Miranda, Mark Tacher, Luis Felipe Tovar, Claudio Roca Oui Raphaël Amaya.

Combien de saisons compte la série Malverde ?

La série a une saison avec un total de 80 épisodes. À l’origine, il a été créé sur la chaîne Telemundo le 28 septembre 2021, avec son dernier épisode diffusé le 26 janvier. » Malverde, le saint patron » a été créé sur Netflix le 1er juin.