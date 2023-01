Foxconn et Nvidia unissent leurs forces pour construire des véhicules autonomes, des calculateurs basés sur la puce DRIVE Orin de Nvidia

04 janvier 2023 16:28:27 IST

NVIDIA corp et le fabricant de composants Foxconn ont annoncé qu’ils allaient conclure un partenariat pour développer des plates-formes de véhicules autonomes ou autonomes pour les constructeurs automobiles.

Le sous-traitant taïwanais Foxconn a déclaré qu’il fabriquerait des unités de commande électroniques ou des ECU pour les voitures basées sur la puce DRIVE Orin de Nvidia, qui a été spécialement conçue pour l’informatique dans les véhicules connectés et autonomes.

Les plates-formes ainsi que les calculateurs seront fournis aux constructeurs automobiles du monde entier, à condition qu’ils travaillent au développement de véhicules autonomes. Cette collaboration comblera un énorme vide auquel les constructeurs automobiles ont dû faire face, car les constructeurs de voitures électriques et autonomes ont eu du mal à maintenir leurs coûts bas et à augmenter la production ou même la recherche de manière significative.

Nvidia a déclaré que sa technologie, qui comprend des puces pour traiter les informations des capteurs en temps réel, aidera Foxconn à surmonter certains de ces défis.

Il voit une opportunité de marché de 300 milliards de dollars dans le secteur automobile et a déclaré un chiffre d’affaires de 251 millions de dollars au troisième trimestre dans ce segment.

Le fabricant de puces a déclaré que le rapprochement lui permettrait d’intensifier ses efforts pour répondre à la demande croissante de puces conçues pour les véhicules autonomes et connectés. Foxconn, qui exploite une usine de fabrication de véhicules dans l’Ohio, a déclaré que ses véhicules contiendront des ECU basés sur les capteurs DRIVE Orin et DRIVE Hyperion de Nvidia pour la conduite autonome.

Foxconn, basée à Taiwan, fabrique des véhicules électriques pour Lordstown Motors Corp, et a également un contrat pour fabriquer la deuxième voiture de Fisker Inc, le modèle PEAR. Il fabrique également plusieurs produits Apple et devrait également fabriquer certains composants majeurs de la voiture Apple, lorsqu’ils dévoileront enfin la voiture Apple et commenceront à la vendre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?