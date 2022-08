Quel est le premier film DC de l’histoire ?

in

Bandes dessinées DC

DC Comics avait plusieurs années d’avance sur Marvel lorsqu’il s’agissait de faire ses débuts sur grand écran, et il l’a fait avec l’un de ses personnages les plus aimés. Attention!

Aujourd’hui, le monde du cinéma regorge de films de super-héros et les univers cinématographiques de merveille Oui CC Ils semblent être ceux qui font bouger l’industrie cinématographique hollywoodienne, attirant un grand nombre de spectateurs et incitant les meilleurs acteurs et réalisateurs à rejoindre ces marques. La narration de ces films a même trouvé différentes formules pour que les personnages atteignent leurs fans.

Dans ce contexte, ils se déplacent actuellement merveille Oui CC mais ça n’a pas toujours été comme ça… il y a plusieurs décennies, les films de super-héros faisaient partie d’un rêve. C’était en fait Superman : le film L’évasion sur grand écran de 1978 qui a servi de modèle au reste de l’industrie pour comprendre que ces personnages pouvaient passer des pages de bandes dessinées au grand écran avec succès.

Alors, quel a été le premier film de super-héros de l’histoire de CC? Le titre en question met en vedette l’acteur Georges Reeves dans la peau de l’Homme d’Acier. Le film connu sous le nom de Superman et les hommes-souris Il s’agit de l’année 1951 dont l’intrigue est assez simple si l’on tient compte des intrigues complexes auxquelles ces bandes nous ont habitués aujourd’hui.

Le premier film de super-héros !

L’histoire? Les reporters Clark Kent et Lois Lane arrivent dans la ville de Silsby pour assister au forage du puits de pétrole le plus profond du monde. La foreuse pénètre ensuite dans la maison souterraine d’une race de petites personnes à fourrure qui remontent ensuite à la surface la nuit pour regarder autour d’elles. Le fait qu’ils brillent dans le noir effraie les habitants de la ville, qui forment une foule, dirigée par le vicieux Luke Benson, déterminé à tuer les étrangers. Seul Superman a une chance d’empêcher cette tragédie !

Si nous le comparons à la dernière entrée solo de Superman, Homme d’acieravec Henry Cavill en héros, Amy Adams en Lois Lane et Michael Shannon en général Zod, nous pourrons comprendre la profonde évolution du cinéma de super-héros et comment ces films sont devenus un phénomène de masse avec des exposants tels que Univers cinématographique Marvel et le Univers étendu DC.

Superman et les hommes-souris étoiles George Reeves comme Clark Kent, Phyllis Coates comme Lois Lane, Jeff Corey comme Luke Benson, Walter Reed comme Bill Corrigan, Stanley Andrews comme shérif, Ray Walker comme John Craig, Réalisé par Lee Sholem à partir d’un scénario de Robert Maxwell basé sur des personnages par Joe Shuster et Jerry Siegel.

