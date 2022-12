Tobey Maguire a gardé deux costumes de Spider-Man qu’il porte en pyjama

L’acteur Toby Maguiréqui a joué le rôle de Peter Parker dans la trilogie de sam raimi de »homme araignée » De 2002 à 2007, il a révélé qu’il avait emporté les costumes du personnage avec lui après la fin du tournage des films. Lors d’un événement de réponse sur Reddit, un fan lui a demandé s’il avait ramené à la maison « quelque chose de cool » de son époque en tant que Spider-Man.

Par le biais de son compte Reddit officiel, Maguire a répondu qu’il gardait certains des costumes de Spider-Man, ajoutant que, prétendument pour plaisanter, il les utilisait comme pyjama. « J’ai mon costume Spidey et le costume noir Spidey mieux connu sous le nom de mon pyjama », a-t-il déclaré.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Joe Jonas était sur le point d’être Peter Parker dans The Amazing Spider-Man

Après une décennie sans enfiler le costume de Spider-Man, Maguire a repris le rôle de Peter Parker en 2021 dans « Spider-Man: No Way Home » avec Tom Hollandqui est le Peter Parker de l’univers cinématographique Marvel, et Andrew Garfieldqui a donné vie au personnage dans les films »The Amazing Spider-Man ».

Au moment de la première, Garfield a déclaré que les trois acteurs étaient devenus très amis en commentant les problèmes liés au port du costume Spider-Man, étant très mal à l’aise, surtout au moment de passer à l’année.

« Il y avait une fraternité qui s’est créée entre Tobey, Tom et moi-même. Et c’est la guérison », a déclaré Garfield. « On s’est dit : ‘Oh mon Dieu, c’est difficile pour toi de faire pipi dans le costume ? C’est difficile pour moi de faire pipi dans le costume !' » Garfield a également révélé que Holland était « jaloux » de son costume Spider-Man « parce que j’ai de petites fermetures éclair sur mon costume dont je peux retirer mes mains très facilement ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Alfred Molina a mis en colère Marvel Studios et Sony pour avoir gâché le retour du docteur Octopus

Pour le moment, on ne sait pas si Maguire ou Garfield reviendront pour porter à nouveau le costume de Spider-Man sur grand écran. Cependant, Raimi a déclaré qu’il était optimiste quant à la possibilité de se remettre au travail sur un nouveau film Spider-Man avec Maguire à nouveau en vedette. Raimi est revenu dans le monde des super-héros en réalisant le film » Doctor Strange in the Multiverse of Madness », sorti cette année.

Maguire est apparu comme Peter Parker/Spider-Man dans »Spider-Man » (2002), »Spider-Man 2 » (2004), »Spider-Man 3 » (2007) et »Spider- Homme : pas de retour à la maison » (2021). Sa performance dans No Way Home lui a valu un record du monde Guinness, partagé avec Willem Dafoe, pour la plus longue durée en tant que personnage d’action en direct de Marvel.