Train to Busan: le réalisateur partage ses attentes en matière de remake

Le cinéaste sud-coréen Yeon Sang-ho, qui jouit désormais d’une grande notoriété grâce à sa série Netflix « Hellbound », a réussi en 2016 à marquer l’un de ses plus gros succès avec la première de « Train to Busan », un film au rythme effréné de zombies qui étonnamment réussi à se positionner parmi les productions les plus lucratives du monde.

Comme toute production étrangère à grand succès, Hollywood a jeté son dévolu sur cette production, confirmant plus tôt cette année qu’un nouveau remake est déjà en développement, dont Sang-ho a partagé son propre point de vue, décrivant ses propres attentes pour ce nouveau film. .

« Nous utilisons l’expression ou le mot ‘remake’ (refait), mais je ne pense pas qu’un remake soit quelque chose que vous ne pouvez appliquer qu’une technologie plus sophistiquée basée sur une œuvre originale », a commenté Sang-ho lors d’une conférence. avec le magazine TIME. « Je pense qu’un remake devrait être une création complètement nouvelle. Et en tant que créateur de l’œuvre originale, je ne pense pas qu’il doit y avoir de similitudes entre le remake et l’original ‘Train to Busan’. »

Sang-ho espère que la version hollywoodienne de son film aura ses propres qualités avec une nouvelle vision. « En fait, en tant que créateur, s’il était presque exactement exécuté par rapport à l’œuvre originale, ne serait-il pas préférable de simplement regarder l’original » Train pour Busan « ? », A-t-il commenté.

Le cinéaste conclut dans ses espoirs personnels qu’il n’y a pas trop de points de comparaison entre son travail et la nouvelle version. De nouveaux rapports indiquent que le film américain sera intitulé « Last Train To New York ». Son réalisateur sera Timo Tjahnto (La nuit vient pour nous), avec la collaboration de James Wan (Saw, Malignant) en tant que producteur exécutif. Gary Dauberman, connu pour son travail sur « Annabelle Comes Home », écrira le scénario.