Une femme partage un texto qu’elle a reçu après qu’un homme l’ait entendue appeler son numéro de téléphone à une caissière

Sortir ensemble en 2023 peut être effrayant, c’est le moins qu’on puisse dire.

Fini le temps des connexions anonymes Tinder où vous êtes attiré dans la maison d’un inconnu au hasard. Les gens font passer leur sécurité avant une aventure d’un soir.

Mais un homme a décidé de passer de l’attachant à l’effrayant après avoir décroché le numéro d’une femme dans la file d’attente du supermarché.

Après avoir donné son numéro à la caissière pour le programme de récompenses, un homme a pris cela comme un «OK» pour enregistrer son numéro.

La situation a été partagée sur Tik Tok par l’utilisateur « @missangiang » (Angie).

Angie raconte comment, après une excursion de shopping chez Old Navy, elle a reçu un SMS au hasard qui est devenu extrêmement effrayant.

Le message provenait d’un homme derrière elle dans la file d’attente qui pensait qu’il serait acceptable de sauvegarder son numéro après l’avoir entendue le donner à la caissière pour ses récompenses.

« Hé, je vous ai vu chez Old Navy aujourd’hui et j’ai obtenu vos chiffres lorsque vous les avez donnés au caissier pour vos récompenses », explique-t-il. « J’espère que ça ne te dérange pas, tu es si jolie que je n’ai pas pu résister. »

Bien sûr, Angie était extrêmement effrayée.

« Je ne peux même pas avec ça », dit-elle, montrant le message en arrière-plan dans sa vidéo.

« Ce n’est pas bien, monsieur, d’obtenir mon numéro de téléphone lorsque je le donne à un caissier dans un magasin pour mes récompenses. Ce sont des vibrations super effrayantes.

Angie a même envoyé un texto à l’homme, expliquant à quel point la situation était bizarre et pas acceptable.

Pour aggraver les choses, Angie a révélé qu’elle venait de sortir d’un « mariage de 25 ans ».

Les femmes ont commencé à partager leurs propres situations similaires à celle-ci.

Malheureusement, il semble qu’Angie n’était pas la seule à avoir dû faire face à ce genre de choses.

« Un chauffeur Uber m’a envoyé un texto après m’avoir déposé et m’a invité à dîner », a commenté une femme. « Je suis vraiment indécis quant à ce que je ressens à ce sujet parce que si j’avais été attiré par lui, j’aurais peut-être été flatté au lieu d’être effrayé. »

Une autre femme a expliqué qu’elle avait été suivie par quelqu’un depuis les bureaux de vote et qu’elle « se demandait simplement » si elle était célibataire. Elle a appelé les flics sur lui et a installé des caméras immédiatement après.

Mais les textes ont révélé une vérité bien plus sinistre dont beaucoup de femmes sont conscientes : nous ne serons jamais en sécurité.

Peu de temps après que la vidéo soit devenue virale, de nombreux hommes ont décidé de mettre leur grain de sel et ont fait des blagues pas si drôles sur la situation.

Angie a révélé un commentaire où un homme a plaisanté sur l’attente pour elle à l’extérieur avec « chlorophylle » – l’utilisateur fait référence à un pigment vert trouvé dans les plantes mais l’a probablement confondu avec le chloroforme, un produit chimique qui peut être utilisé pour rendre un humain inconscient.

Histoires liées de YourTango :

« Jeff ici va juste le prendre quand il sera rejeté », a déclaré Angie, montrant le commentaire dans toute sa splendeur.

Que ce soit une blague ou non, il n’est jamais acceptable de plaisanter sur quelque chose comme ça.

C’est la réalité effrayante que beaucoup de femmes doivent affronter.

Alors que sortir ensemble devrait être amusant, les hommes ne réaliseront jamais à quel point une femme doit être vigilante. Parfois, c’est une question de vie ou de mort.

Victoria Soliz est rédactrice chez YourTango qui couvre les actualités et le contenu de divertissement. Son travail explore les tendances de la culture pop, le cinéma et la télévision, et l’actualité des célébrités