Un réalisateur de films pour adultes en train de tourner dans une maison louée est mortifié lorsqu’un agent immobilier se présente avec un couple

La star de cinéma pour adultes et réalisatrice Holly Randall a parlé d’un tournage qui a horriblement mal tourné, ayant loué une maison fastueuse elle croyait appartenir à un joueur de la NBA.

S’adressant à Casey Calvert sur le Non filtré Podcast, Randall a dit que le équipage ont été frappés avec several problème inattendus à la propriété, où ils prévoyaient de tourner un film porno pour son site internet avec les stars Celeste Star et Lux Cassidy.