Riccardo Coman, le tiktoker de 17 ans qui a signalé son cancer sur les réseaux sociaux, est décédé

En ces heures, les utilisateurs italiens de TIC Tac ils pleurent là mort de Riccardo Coman, décédé hier à l’âge de 17 ans des suites d’une longue maladie qu’il combattait depuis l’âge de 14 ans. Le deuil de Riccardo bouleverse des centaines de milliers de personnes: il y a de nombreux abonnés TikTok qui l’ont suivi sur les réseaux sociaux et qui sont ont été à ses côtés à toutes les étapes de son voyage.

Originaire de Bergame, Riccardo avait reçu le diagnostic de cancer il y a maintenant 3 ans, et depuis lors, il a constamment subi tous les traitements nécessaires pour se débarrasser de la maladie. Son parcours fait de hauts et de bas est devenu public avec l’enregistrement à TikTok, qui a eu lieu à Janvier de l’année dernière: dans sa première vidéo publiée sur la plateforme de partage chinoise, Riccardo a immédiatement fait savoir qu’il comptait affronter sa bataille sur les réseaux sociaux avec les armes de l’ironie et de l’auto-ironie. Dans le tiktok qu’il publie sans relâche depuis plus d’un an maintenant, Riccardo n’a pas échoué blague sur son état et sur ce que cela signifiait pour son corps, ses relations, sa vie quotidienne et sa vision de l’avenir.

Sa suite a commencé à grandir dès le début et est restée avec lui à côté à tout moment avec des commentaires et des encouragements – à la fois dans les clips les plus animés et dans ceux dans lesquels la fatigue et l’épuisement ont été révélés, également en raison des effets de la chimiothérapie à laquelle Riccardo a subi. Le dernier cycle de traitements entrepris en mars semblait avoir eu des effets positifs, à tel point qu’en légende de son dernier tiktok, le garçon avait anticipé que ses abonnés se sentiraient un peu mieux et le suivraient sur sa chaîne Instagram pour recevoir plus de mises à jour. La vidéo est sortie début avril mais maintenant, après l’annonce de sa mort, elle est devenue le lieu virtuel où les utilisateurs de TikTok ils récolteront pour dire au revoir à leur chérie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂