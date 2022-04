Vous n’allez pas deviner quel est le prochain fabricant chinois qui veut créer ses propres processeurs mobiles

Un autre « grand » du secteur mobile comme OPPO vise le développement de ses puces propriétaires, et il le fait aussi déjà avec un objectif clair : arriver en 2024 avec un processeur de 4 nanomètres qui équipera son milieu de gamme. .

Il paraît que crise mondiale des puces que nous vivons encore a réveillé de nombreux géants de l’industrie mobile, et c’est que compte tenu des événements, tout le monde pourrait penser que déjà ils ne veulent pas continuer à dépendre de tiers produire leurs cœurs électroniques. Au moins, ce que l’on peut dire, c’est que presque tout le monde cherche des solutions pour assurer l’approvisionnement de ses produits les plus vendus.

Ainsi, bien que le Qualcomm, MediaTek, Samsung et Apple la concurrence était déjà venue de Google lui-même, qui a ses nouveaux chipsets Tensor alimentant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, il semble maintenant que l’un des plus grands fabricants chinois veut également concevoir le sien système sur puceavec pour objectif de les commercialiser en 2024.

On parle comment pas de Oppoqui selon certains médias chinois seraient prêts à poursuivre, désormais plus sérieusement, les travaux entamés pour développer le Unité de traitement neuronal dédié à la photographie mobile qui intègrent déjà le OPPO Find X5 sous le nom de MariSilicon X.

Avec l’année 2024 à l’horizon, OPPO serait le prochain « grand » du marché mobile qui pourrait nous présenter ses propres chipsets, dans ce cas sûrement destinés à la coupe moyenne et avec la technologie 4 nanomètres.

La vérité est que les nouvelles ne sont pas trop nouvelles en ce sens OPPO avait déjà flirté il y a longtemps avec la possibilité de créer ses propres processeurs mobilesmême si tout était resté dans Etre prêt jusqu’à l’atterrissage du NPU MariSilicon X, qui serait le prélude au Processeur d’applications ce qui semble être déjà sur les tables de design de Dongguan.

Ce premier processeur, une version plus essentielle du populaire SoC courantpourrait être disponible très prochainement avec la fabrication de 6 nanomètres par TSMCétant sûrement disponible pour améliorer le milieu de gamme d’OPPO dès l’année prochaine 2023.

Dans la perspective de 2024, l’atterrissage de ce projet des plus ambitieux aurait lieu. le premier jeu de puces réel et complet d’OPPOincluant le Processeur d’applications et le modem 5G, le cas échéant avec 4 nanomètres et également avec le sceau de TSMC.

De ces informations, nous pouvons extraire que en effet il s’agirait d’un chipset destiné aussi au coupe mediumd’autant plus que les processeurs haut de gamme actuels comme le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ou le Samsung Exynos 2200 sont déjà à 4 nanomètres, et en 2024 il est probable que nous serons déjà autour de 2 nanomètres dans le cas des mobiles les plus performants.

Ce ne serait alors pas un chipset pour la génération X7 de l’OPPO Find, mais il pourrait autonomiser les modèles léger de cette famille vaisseau amiral ou encore les meilleurs mobiles milieu de gamme du constructeur chinois, qui éviterait ainsi le besoin et la dépendance vis-à-vis de tiers, du moins en ce qui concerne ses gammes les plus vendues.

Les nouvelles, c’est le moins qu’on puisse dire, sont intéressantes, alors Nous continuerons à prêter attention au travail d’OPPO avec leurs semi-conducteurs… Qu’est-ce que tu en penses?

