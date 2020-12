Série Galaxy S21: prix de tous les modèles et nouveaux rendus divulgués

Les prétendus prix en euros de la série Galaxy S21 ont fait surface en ligne. Ishan Agarwal, un fuiteur bien informé, a révélé les prix européens des prochains smartphones Samsung. De plus, de nouvelles images de rendu des smartphones sont apparues il y a quelques jours.

La version 128 Go du Samsung Galaxy S21 coûtera 849 euros. Agarwal révèle cela sur Twitter. Le Galaxy S21 + apparaît avec deux tailles de stockage différentes: 128 Go et 256 Go. Les prix devraient être de 1049 euros ou 1099 euros et pour le Galaxy S21 Ultra de 128 Go, les fans de Samsung devront probablement mettre 1399 euros sur la table. Comme l’ajoute Agarwal, les prix finaux des smartphones varieront en fonction des taxes de chaque pays de l’UE.

Leaker Evan Blass a déjà montré les variantes de couleur complètes de tous les modèles S21

Agarwal a également publié une nouvelle image de rendu de différents modèles colorés du Galaxy S21 + dans son tweet. Vous pouvez voir les versions noire, argentée et violette du smartphone. L’image de rendu coïncide avec les images que le leaker Evan Blass a publiées la semaine dernière. En plus des images du Galaxy S21 +, Blass a également présenté des rendus du Galaxy S21 5G et du Galaxy S21 Ultra.

Par rapport au S21 +, le Galaxy S21 5G propose la variante de couleur supplémentaire or rouge. Le S21 Ultra n’apparaîtra qu’en noir et argent.

Le couvercle officiel Kvadrat dissimule des parties du module de caméra

En prime, Agarwal a également partagé une image de rendu de l’étui officiel Kvadrat de Samsung pour le Samsung Galaxy S21 + sur Twitter. Il est un peu étrange que le couvercle recouvre complètement une grande partie du module de caméra au lieu d’être à fleur du module. Le fuyant se plaint également: une telle conception ne fait que rendre le boîtier inutilement épais, dit Agarwal.