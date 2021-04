Daniel Brühl eu beaucoup de regards sur la première du troisième épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver sur Disney +. L’acteur s’est à nouveau démarqué en tant que Helmut Zemo, tout comme il l’avait fait dans Captain America: guerre civile. Son rôle dans l’univers Marvel est parmi les plus importants de sa carrière, mais ce n’est pas le seul qui l’a rendu célèbre: revoit le film qu’il a réalisé avec Brad Pitt et pour lequel il a été récompensé.

L’artiste de 42 ans a eu un long chemin avant de rejoindre le MCU en 2016. Né à Barcelone, de mère catalane et de père brésilien, il a également la nationalité allemande car sa famille a déménagé Eau de Cologne Quand j’étais petit. Là, il a commencé sa carrière artistique et en 2000, il est venu à Hollywood pour jouer dans le film Profondément. À partir de là, sa vie a pris de l’ampleur jusqu’à ce qu’il travaille sur des tubes tels que Au revoir, Lénine!, Joyeux Noël, moi, EVA, Rush et Colonia Dignidad.







Le célèbre film où tu as vu Zemo et tu ne te souviens pas de lui

En 2009, il réalise une performance exceptionnelle pour laquelle il commence sa renommée: Bâtards sans Glorie. Dans le film de Quentin Tarantino incarné Frédéric Zoller, un héros de guerre allemand et caporal fortement attiré par Shosanna (joué par Mélanie Laurent) – Une jeune juive française qui est devenue orpheline par les nazis en tuant toute sa famille.

Son travail avec Pitt, Christoph Waltz et Mélanie Laurent, a été reconnu par le Prix ​​de la guilde des acteurs de l’écran et a remporté le prix comme Meilleur acteur dans un second rôle. En outre, il a été mis en évidence avec le Prix ​​de la Phoenix Film Critics Society et le Prix ​​de la San Diego Film Critics Society comme la meilleure performance d’ensemble.

L’interprète aussi contribué au doublage en espagnol du film car en raison de ses origines, il parle un espagnol parfait. Dans la production du film, l’acteur s’est vu offrir les rôles du major Dieter Hellstrom ou du sergent Wilhelm Wicki avant d’être jeté à Zoller.







Se précipiter était une autre de ses œuvres critiques remarquables. À cette occasion, il a joué dans Niki Lauda et a été nominé pour les Golden Globes et les BAFTA. En série, il est également reconnu pour sa participation à The Alienist, où il tient actuellement le rôle principal en deux saisons.

Personnellement, il est marié à Felicitas Rombold, a un fils et n’oublie pas ses racines catalanes. Il a même réalisé un documentaire intitulé « Une journée à Barcelone » où il a exploré la ville et même visité le Camp Nou parce qu’il est un fan avoué de l’équipe Blaugrana. « Venir à Barcelone, c’était comme se sentir chez soi, mais sans devoir, toujours en vacances », a-t-il déclaré à El País en 2013.