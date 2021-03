Firefly Lane Saison 2: Enfin la date de sortie Lire toutes les mises à jour ici !!!!

La relation turbulente au cœur de la plupart des émissions de télévision savonneuses, dramatiques et de montagnes russes – pensez Virgin River, This Is Us, etc. – est une relation romantique. Nous regardons deux personnes tomber amoureuses, se déchirer, puis se retrouver contre toute attente, épisode après épisode, le cycle se répétant parfois plusieurs fois au cours de chaque saison.

C’est donc une bouffée d’air frais de voir le dernier drame réconfortant de Netflix, Firefly Lane, adopter une approche plus douce du genre en se concentrant sur l’amitié tout aussi mouvementée entre deux meilleurs amis au cours de plus de 30 ans.

Date de sortie de la saison de Firefly Lane 2

Malgré le fait que Netflix ne lui ait pas officiellement donné son feu vert, une deuxième saison semble être une fatalité. D’une part, la première saison n’a pas couvert tout le drame dans son matériel source, le roman à succès de Kristin Hannah du même nom.

De plus, le livre d’Hannah a une suite, Fly Away, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup plus de matériel à exploiter pour les saisons futures de la série (vous pouvez en savoir plus sur la suite ici).

De plus, étant donné la puissance combinée de Heigl et Chalke, le statut de Hannah en tant qu’auteur bien-aimée et l’attrait général de la série, il y a de fortes chances que Firefly Lane reste dans le top 10 de Netflix pendant un certain temps après sa sortie, ce qui incite généralement Netflix à brouillez-vous pour créer autant d’épisodes que les gens regarderont.

Netflix renouvellera généralement une émission célèbre entre quatre et six mois après sa première. Firefly Lane a fait ses débuts le 3 février 2021, la saison deux sera diffusée en février 2022 si tout se passe comme prévu.

Scénario:

On s’attend à ce que les nouveaux épisodes répondent à toutes les nombreuses (nombreuses) questions sans réponse qui sont restées sans réponse à la fin de la première saison. En voici quelques exemples: Johnny n’est-il plus en vie? Tully et Kate se lanceront-ils dans une nouvelle entreprise? Qu’est-ce qui a surtout causé la querelle de Kate et Tully à l’enterrement de Bud? (Pour mémoire, le point de vue d’Heidigl sur ce dernier est:

«Tully ne peut pas coucher avec Johnny. Je ne crois pas qu’une relation s’en remettra. Je vais me battre à mort pour m’assurer que cela n’arrive pas. »La première saison de l’adaptation à l’écran a omis une partie importante du livre de Hannah’s Firefly Lane, donc une deuxième saison se concentrerait probablement sur la poursuite des intrigues de la première saison.

La mort d’un personnage clé, qui domine la fin du roman d’Hannah et dirige ensuite l’intrigue de toute la suite, Flies Away, est de loin le plus pertinent des points de l’intrigue manquants. (Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici, ainsi que sur la façon dont l’intrigue du livre pourrait jouer dans la deuxième saison de l’adaptation.)

Qu’est-ce que la distribution et l’équipe avaient à dire à propos de la saison 2?

Ali Skovbye, qui joue le jeune moi de Tully, est d’accord avec Friedman. Interrogée sur un scénario possible de la saison deux, elle a déclaré à Collider: «Une véritable fête à la maison des années 1970 serait fantastique. C’est mon fantasme.

»Roan Curtis, qui joue la jeune Kate, déclare:« Kate devrait avoir une histoire d’amour. Je pense juste que ce serait tellement gentil et amusant si Kate avait une première rencontre un peu gênante, un premier style de rendez-vous avec un mec, et ensuite Tully pourrait l’aider à traverser tout cela.

