Un allié anti-LGBT de Trump meurt après un événement de «  super-épandeur  »

Le président américain Donald Trump et le vice-président Mike Pence participent à une bénédiction de Pâques avec Mgr Harry Jackson (JIM WATSON / AFP via Getty Images)

Harry Jackson Jr, un conseiller évangélique anti-LGBT + de Donald Trump, était décédé des semaines après avoir assisté à un événement de «super-épandeur» de coronavirus à la Maison Blanche.

Jackson, qui avait précédemment affirmé que le mariage homosexuel était un «complot satanique» et que les homosexuels voulaient «recruter des enfants», a été confirmé comme étant décédé lundi 9 novembre.

Hope Christian Church à Beltsville, Maryland a annoncé: «C’est avec le cœur lourd que nous vous informons que notre bien-aimé évêque Harry R. Jackson, Jr. est passé pour être avec le seigneur le 9 novembre 2020.

«Veuillez prier pour le confort de la famille Jackson et respecter son droit à la vie privée en ce moment.»

Bien que la cause du décès n’ait pas été confirmée publiquement, Jackson faisait partie des rangées de personnalités conservatrices à la Maison Blanche le 26 septembre lorsque Donald Trump a dévoilé sa candidate à la Cour suprême, Amy Coney Barrett.

De nombreuses personnalités qui ont assisté à l’événement Trump ont été diagnostiquées plus tard avec un coronavirus, ce qui a conduit le Dr Anthony Fauci de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses à le qualifier d ‘«événement à grande diffusion».

Jackson a organisé un événement avec le vice-président Mike Pence dans son église du Maryland en juin, tandis que Service d’information sur la religion rapporte que Pence a également assisté à un événement de campagne au début du mois.

Harry Jackson Jr était un adversaire agressif des droits LGBT +

Harry Jackson Jr était un adversaire virulent du mariage homosexuel et des droits LGBT + tout au long de sa carrière.

En 2011, dans une interview accordée à l’émission de radio de droite Sons of Liberty, Jackson a déclaré à propos de la campagne américaine pour l’égalité du mariage: «Je crois particulièrement que nous avons affaire à un complot satanique pour détruire notre semence.

«Nous avons un groupe minoritaire qui a décidé d’imposer sa volonté à la culture, par la force, et de redéfinir la loi de Dieu sans se soucier de savoir si toute une génération de gens est si confuse qu’elle ne se souvient même pas du rôle de une mère et un père.

En 2012, il a déclaré que les partisans de l’égalité du mariage agissaient comme une «police de la pensée», et a écrit: «Changer la définition juridique du mariage pour inclure les relations homosexuelles revient à conférer l’approbation de la société à l’homosexualité.

«Si le mariage homosexuel devient loi, il n’y aura pas d’obstacles juridiques pour empêcher les établissements de forcer les étudiants à supprimer leurs croyances religieuses profondément ancrées.»

Lors d’une conférence la même année, Harry Jackson a déclaré que les personnes LGBT + voulaient «recruter des enfants».

Il a déclaré: «Si le mariage est redéfini, alors la famille est redéfinie, est redéfinie, qui a des enfants et comment cela fonctionne est redéfini, si la famille est redéfinie, l’éducation est redéfinie.

«C’est comme ça que tu [have the inclusive children’s book] Heather a deux mamans apprennent aux élèves de deuxième année et aux enfants de huit ans dans le Massachusetts et en Californie, et les personnes qui ne peuvent pas se reproduire veulent recruter vos enfants.

«Ce à quoi nous sommes confrontés, c’est une force radicale de gens qui veulent changer la façon dont l’Amérique regarde pour les 20 prochaines années et nous allons devoir arrêter cette chose maintenant.

Il a ajouté: «Nous devons récupérer l’arc-en-ciel. Nous ne pouvons pas laisser les gays l’avoir. Nous sommes la coalition arc-en-ciel. Nous sommes l’armée de Dieu.