‘Laissez-moi tranquille, je n’en peux plus …’

La panique est collective, chaque personne essayant de survivre au milieu du chaos. Je me réveille le matin et mon téléphone portable est déjà plein de messages de personnes terrifiées, effrayées, essoufflées, crises d’angoisse et prenant plusieurs médicaments pour tenter de faire face à ce moment critique que nous vivons. Au milieu de toute cette situation, je dois aussi m’occuper des enfants, de la maison, des parents âgés, des patients, moi, car nous sommes tous vulnérables en ce moment, il semble que nous soyons dans un labyrinthe géant sans sortie.

L’année précédente, lorsque tout cela est apparu, nous savions que cette épidémie durerait probablement au moins deux ans, mais maintenant que nous sommes dans la deuxième année de la pandémie, nous commençons à ressentir les effets d’un manque littéral d’oxygène. Nous ne pouvons pas respirer même à l’intérieur de nos maisons, même sans que le virus n’ait envahi nos maisons. Pour ceux qui ont déjà perdu des êtres chers jusqu’à l’ouverture de la fenêtre et de la porte, cela peut être effrayant, car il est très difficile de gérer les pertes d’une manière aussi traumatisante qu’elle l’a été.

Ce moment exige de nous un maximum de calme, quelque chose de difficile pour le moment, nous devons donc être plus prudents avec la nourriture, faire de l’activité physique et essayer d’équilibrer l’émotionnel. Ce combo sont nos plus grands alliés, nous devons faire un plus grand effort pour pouvoir nous adapter et ainsi renforcer notre santé dans son ensemble.

Lorsque nous nous concentrons sur l’émotionnel, nous devons nous rappeler que lorsque nous sommes anxieux, nous respirons peu, c’est-à-dire que nous ne vidons pas correctement les poumons et que nous ne recevons donc pas non plus l’air comme nous le devrions. La respiration est courte, on s’inquiète, on est emporté par les nouvelles et tout un cercle vicieux de peur s’installe. Cependant, il y a plusieurs façons d’être extrêmement utile, mais cela demande de la patience et aussi de la discipline.

En plus des activités physiques que nous savons être bénéfiques et qu’à ce moment-là peuvent être disponibles ou non, il existe plusieurs autres options qui peuvent être pratiquées à l’intérieur, et si nous utilisons un peu d’imagination, même un mur et une raquette peuvent devenir un allié pour frapper une balle, exercer le corps et surtout le cœur.

En période d’isolement, Internet offre de nombreuses options intéressantes, parmi lesquelles j’aime calmer l’esprit et l’anxiété est le yoga qui favorise le physique et l’émotionnel. Nous travaillons à merveille sur plusieurs aspects du yoga et des bienfaits pour la santé, car les positions de la technique ont un impact sur l’ensemble, en dehors duquel nous apprenons à nous concentrer sur le moment présent et à respirer correctement.

Mais on peut aussi exercer la présence avec de petits moments où l’on s’arrête pour respirer, s’asseoir avec la colonne vertébrale droite, mettre l’accent sur l’air qui entre et sort des narines. J’ai déjà écrit quelques fois sur cet exercice qui est simple et puissant, mais comme tout dans la vie nous oblige à nous arrêter et à le faire, mais il semble que plus c’est simple et sans coût financier, plus c’est difficile à faire.

Je comprends qu’avoir quelqu’un pour nous surveiller et faire les activités ensemble est plus facile, beaucoup de gens ont encore besoin de quelque chose d’extérieur pour les aider à adhérer à ce travail avec la respiration et avec le corps, mais comme nous sommes dans une phase restreinte, c’est une opportunité pour nous. assumer la responsabilité de le faire pour nous-mêmes.

Petit à petit, nous dribblons les mauvais moments et prenons notre souffle pour continuer ce délicat voyage que nous traversons. La vie est impermanence et plus nous sommes préparés émotionnellement aux chutes, plus nous deviendrons forts au cours de notre voyage.