Instagram teste une fonctionnalité pour apporter des morceaux à votre profil, peut permettre aux utilisateurs d’ajouter des chansons à leurs profils bientôt

Instagram, dans l’une de ses expériences sans fin pour rester cool, apporte une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’ajouter une chanson à leurs profils, ce qui était une fonctionnalité assez populaire sur MySpace.

Les plateformes de médias sociaux essaient constamment de rendre leurs plateformes « engageantes » et branchées pour les utilisateurs. Le but est d’être le plus « loufoque » et décalé possible. Il s’agit de s’assurer que non seulement les utilisateurs existants restent fidèles à la plate-forme et ne la quittent pas à la recherche de quelque chose de plus cool, mais aussi pour attirer de nouveaux utilisateurs à bord. Les fonctionnalités de test d’Instagram, telles que l’ajout de musique aux profils, visent à faire exactement cela.

Le développeur et leaker notable Alessandro Paluzzi a récemment tweeté quelques captures d’écran de la nouvelle fonctionnalité. Selon Paluzzi, la fonctionnalité apparaîtrait dans votre profil Instagram tout en bas de votre biographie, sous la section des liens.

#Instagram travaille sur la possibilité d’ajouter une chanson à votre profil 👀 pic.twitter.com/zX2jIlZLzc – Alessandro Paluzzi (@alex193a) 17 octobre 2022

Ce n’est pas exactement une nouvelle fonctionnalité, comme nous l’avons dit. C’était une fonctionnalité très populaire sur MySpace. Pour les personnes qui ne savent pas exactement ce qu’était MySpace, c’était la plate-forme de médias sociaux « it » sur laquelle se trouver, au début des années 2000, avant qu’Orkut ne soit une chose, et Mark Zuckerberg était en train d’établir Facebook et de changer le monde tel que nous le connaissons (que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, cela peut être débattu).

MySpace a permis aux utilisateurs de sélectionner une chanson de fond pour leur profil. À l’époque, la fonctionnalité était un gros problème. Avoir la capacité de s’exprimer publiquement par le biais d’un choix de chanson semblait complètement nouveau à l’époque. Votre choix d’un groupe ou d’une chanson que vous aviez pour votre profil en dirait beaucoup sur vous, plus que votre photo de profil ne le pourrait jamais. Pensez à la chanson que vous sélectionnez dans le cadre de votre bio de médias sociaux ou de profil de rencontre, mais beaucoup plus essentielle.

La fonctionnalité est un prototype interne et n’est pas testée en externe selon une déclaration de la porte-parole de Meta, Christine Pai. Bien qu’Instagram n’ait pas déployé cette fonctionnalité au public, la plate-forme de médias sociaux a introduit de la musique pour Instagram Stories en 2018.

