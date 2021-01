Comment télécharger Spotify et toujours avoir la dernière mise à jour

Ainsi, vous pouvez télécharger Spotify gratuitement sur votre mobile, tablette ou PC et le garder toujours à jour pour profiter des dernières nouvelles.

Il n’y a pas de discussion Spotify est la plateforme de streaming de musique la plus populaire du moment. Ce n’est pas une surprise, car ce service est leader depuis quelques années grâce à un catalogue complet, un mode gratuit et l’intégration constante de nouvelles fonctions.

Environ 300 millions d’utilisateurs bénéficient déjà des avantages de Spotify, dont 90% sont payés. Si vous n’en faites pas encore partie, mais que vous souhaitez rejoindre la communauté, dans ce guide, nous vous expliquons comment télécharger Spotify sur votre mobile, tablette et ordinateur. De plus, vous pourrez savoir comment vous pouvez l’utiliser depuis le Web et comment le garder toujours à jour pour avoir vos dernières nouvelles.

Une fois que vous l’avez téléchargé, il sera temps de passer en revue certains des les meilleures astuces pour Spotify, ceux avec lesquels vous pouvez tirer le meilleur parti des meilleures fonctionnalités de la plateforme.

Index des contenus:

Comment télécharger Spotify pour Android gratuitement en 2021

Spotify a différents plans de paiement pour pouvoir écouter de la musique sans publicité et sans connexion Internet. Cependant, il est nécessaire de mentionner que le téléchargement de l’application Spotify est entièrement gratuit. Par conséquent, s’ils essaient un jour de vous facturer pour le téléchargement de Spotify, c’est une arnaque ou une arnaque.

Avec cela clair, voyons les différentes méthodes pour télécharger Spotify sur votre téléphone ou tablette Android.

Comment télécharger sur Google Play

Faites-le depuis le Play Store, la boutique d’applications Google, c’est le moyen le plus simple et le plus rapide téléchargez Spotify sur votre mobile ou tablette Android. Utilisez le moteur de recherche pour trouver l’application et, une fois dans sa page, cliquez sur le bouton «Installer» pour lancer le téléchargement.

Si vous souhaitez enregistrer la recherche, à partir du lien suivant vous accéderez directement à Spotify sur Google Play. Nous le répétons, c’est un téléchargement entièrement gratuit.

Comment télécharger l’APK Spotify

Une autre façon d’avoir Spotify sur votre mobile ou tablette Android consiste à télécharger le fichier APK à partir de magasins alternatifs vers Google Play, options totalement légal et sûr.

Malavida ou APKMirror sont deux d’entre eux, bien que nous vous expliquerons comment télécharger et installer l’APK Spotify à partir d’Uptodown. Voici les étapes à suivre, elles servent à la fois votre mobile et votre tablette Android:

Accédez à la page Spotify sur Uptodown. Cliquez sur le bouton bleu « Dernière version ». Sur la nouvelle page, cliquez sur le bouton vert « Télécharger » et acceptez le téléchargement dans votre terminal. Recherchez le fichier téléchargé sur votre mobile et cliquez dessus pour démarrer l’installation. N’oubliez pas que vous devez avoir activé les sources inconnues pour installer le fichier APK sur votre Android.

Comment télécharger Spotify pour PC

Spotify est une plate-forme de diffusion de musique multiplateforme, c’est-à-dire que vous pouvez l’utiliser depuis votre mobile, depuis votre tablette, depuis votre voiture et oui, également depuis votre ordinateur. Pour téléchargez Spotify sur votre PC, Suivez ces étapes:

Entrez sur le site officiel de Spotify. Cliquez sur la section « Télécharger », dans la zone supérieure droite. Clique sur le bouton vert « Télécharger » qui apparaît à gauche de l’image de l’ordinateur. Cela lancera le téléchargement du fichier « .exe ». Ouvrez le fichier et suivez les étapes indiquées pour installer Spotify sur votre ordinateur.

Comment utiliser Spotify en ligne sur le Web

Si vous ne souhaitez pas télécharger Spotify sur votre mobile, tablette ou ordinateur, vous avez la possibilité de l’utiliser directement depuis le Web. Cette option est particulièrement intéressante si vous n’avez pas beaucoup d’espace libre sur l’un de ces appareils et cela vous empêche de télécharger l’application ou le programme Spotify.

Pour utiliser Spotify en ligne à partir du Web, il vous suffit d’ouvrir le navigateur Web et entrez Spotify Web Player. Connectez-vous avec votre utilisateur et c’est tout, vous aurez vos chansons préférées à votre disposition sans avoir à télécharger l’application ou le programme. Vous pouvez parcourir votre bibliothèque, lire vos propres listes de lecture et profiter du moteur de recherche pour trouver n’importe quelle chanson.

Comment déplacer vos listes de lecture Spotify vers un autre compte ou vers un autre service

Comment garder Spotify toujours à jour

Nous aimons tous avoir accès aux dernières actualités d’une application, et avec Spotify cela ne pouvait pas être moins. Pour y parvenir, il suffit de garder l’application toujours à jour avec la dernière version. De cette façon, vous vous assurez que les fonctionnalités les plus innovantes créées par les développeurs vous parviennent.

Devoir toujours savoir s’il existe ou non une mise à jour pour Spotify peut être fastidieux, nous vous recommandons donc de profiter de l’une des meilleures fonctionnalités de Google Play, ses mises à jour automatiques. Activation de cet outil, Spotify il se mettra à jour automatiquement chaque fois qu’il y aura une nouvelle version.

Voici les étapes à suivre pour garder Spotify toujours à jour sur votre mobile ou votre tablette.

Ouvrez Google Play et recherchez Spotify. Entrez dans la page Spotify. Cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur gauche. Cochez la case « Mises à jour automatiques ».

De cette façon, chaque fois qu’une mise à jour est disponible, elle sera effectuée automatiquement sur votre appareil Android. Ainsi, lorsque vous utilisez à nouveau l’application, vous pouvez maintenant profiter des changements et des améliorations que Spotify a ajouté.

3 astuces pour Spotify que vous devez savoir

Eh bien, vous avez déjà téléchargé et installé l’application Spotify sur votre mobile, tablette ou PC, vous savez déjà comment la tenir à jour et comment accéder à la plate-forme depuis sa version Web. Il est maintenant temps d’apprendre à maîtriser Spotify avec quelques des astuces très simples qui amélioreront considérablement votre expérience utilisateur.

Bloquez la musique et les artistes que vous n’aimez pas

L’une des meilleures fonctionnalités que Spotify a ajoutées ces dernières années est celle qui vous permet de bloquer la musique et les artistes que vous n’aimez pas. Ce faisant, vous empêcherez la chanson ou le chanteur que vous avez bloqué apparaissent dans les listes de lecture et en mode aléatoire, vous ne serez donc pas surpris lorsque vous écouterez de la musique sur la plate-forme.

Pour bloquer un artiste sur Spotify à partir d’Android, entrez son profil, cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Bloquer ». Dans le cas d’une chanson, vous devez cliquer sur le bouton à trois points qui apparaît à côté et sélectionner « Cacher cette chanson ».

Écouter de la musique en privé

Si vous souhaitez que votre utilisation de Spotify soit totalement anonyme, alors personne ne se soucie de ce que vous entendez sur la plate-formeIl vous suffit d’activer la fonction « Session privée », disponible pour tous les appareils.

Si vous souhaitez le faire depuis votre mobile, dans Démarrer, cliquez sur le bouton Paramètres, dans le coin supérieur droit. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez la case « Session privée » et cliquez sur le bouton à droite pour l’activer.

Si vous souhaitez le faire depuis votre ordinateur, cliquez simplement sur la flèche vers le bas qui apparaît à côté de votre photo et du nom de votre profil, en haut à droite. Dans le menu d’options qui apparaît, cliquez sur « Session privée » et c’est tout, vous pouvez écouter de la musique de manière anonyme.

Comment régler la minuterie Spotify sur Android pour que la musique s’arrête automatiquement

Partagez des listes de lecture avec vos amis

La dernière astuce que nous souhaitons recommander est celle qui vous permet de créer des playlists collaboratives avec votre famille et vos amis. Grâce à cette fonction, vous n’avez plus besoin de vous occuper de collecter les chansons préférées de vos proches pour créer une playlist commune, ils peuvent les ajouter eux-mêmes depuis leur profil de Spotify.

Pour partager des listes de lecture avec vos amis, suivez ce processus:

Créez une liste de lecture. Cliquez sur le bouton à trois points qui apparaît à côté. Dans le menu des options, sélectionnez « Playlist collaborative ». Partagez la playlist avec vos amis et ils peuvent désormais ajouter leurs thèmes préférés.

