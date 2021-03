Firefly Lane Saison 1: REVUE, date de sortie, distribution, intrigue, tout ce que nous savons

L’une des plus récentes séries originales de Netflix, Firefly Lane, a été créée plus tôt cette année. Le spectacle est basé sur le roman du même nom de Kristin Hannah. Tully (Katherine Heigl) et Kate (Sarah Chalke) sont les meilleurs amis qui doivent affronter la vie ensemble. Tully et Kate se connaissent depuis qu’ils sont en huitième année et ont tout vécu ensemble.

L’émission couvre trois périodes distinctes, permettant aux téléspectateurs de voir tout ce que Tully et Kate méritent. Tully est une icône d’information vénérée de nos jours, mais elle se débat avec son histoire alors qu’elle commence à tomber amoureuse de quelqu’un d’inattendu.

Kate divorce de son mari, Ryan (Ben Lawson), tout en gardant intacte sa relation avec sa fille, Marah (Yael Yurman). Tout au long de la saison, les téléspectateurs découvriront ce qui a amené ces amis dans leur vie actuelle et les difficultés qu’ils ont rencontrées.

L’appariement de Heigel et Chalke dans une émission de télévision a créé un certain buzz, en particulier parce que les deux étaient déjà apparus dans des émissions médicales populaires. Faire partie de la même série était une idée géniale car leur chimie était incroyable.

Ils ont pu jouer en tant que meilleurs amis à vie sans se sentir forcés ou contre nature. Cela a également aidé à ce que leur relation soit décrite sur plusieurs décennies plutôt que d’être décrite dans un conte linéaire.

Tully était un personnage fascinant à regarder dans la première saison de Firefly Lane, en particulier à cause de la maison dans laquelle elle a grandi. La plupart de ce qu’elle a appris en tant qu’enfant est restée avec elle alors qu’elle poursuit son rêve d’être une icône journalistique.

Le personnage de Chalke était fantastique à regarder dans la première saison de Firefly Lane. Elle passe la majorité du développement du personnage de cette saison à être sa propre personne. Si l’émission est renouvelée pour une deuxième saison, elle pourra se concentrer davantage sur la relation de Kate avec ses parents, notamment après l’événement majeur de la seconde moitié de la saison.

Les fréquents flashbacks entre les décennies de la série ont été l’une des rares mais grandes plaintes que j’ai eues avec la première saison de Firefly Lane. Le premier épisode a lieu en 1974, dans les années 1980 et 2003. Heigel et Chalke ont une chimie incroyable, et c’était tellement naturel de les voir ensemble.

Leur relation a fonctionné parce que les deux personnages étaient complexes tout en étant très différents. Compte tenu de la fin de la première saison, il serait fascinant de voir où va leur relation si la série est renouvelée pour une deuxième saison.

Firefly Lane est maintenant disponible pour regarder sur Netflix.

