Comment TikTok s’est réapproprié les grenouilles: du symbole nazi à la figure inclusive

Bien que dans la vraie vie, les grenouilles soient maintenant une espèce en voie de disparition, sur le Web, elles représentent l’un des animaux les plus infestants, pour le meilleur ou pour le pire. Pensez à des mèmes comme Kermit la grenouille en train de siroter un thé, ou la grenouille sur le monocycle de « Dat Boi ». L’imagerie liée aux grenouilles prolifère sur Reddit, Tumblr, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok, prenant au fil des ans de telles dimensions qu’elle a même été politisée: le mème de Pepe la grenouille est devenu l’un des symboles d’une certaine extrême droite qui ces dernières années est devenue tristement célèbre (et virale) même en ligne. En revanche, elle est marquée dans l’ADN des grenouilles, du moins imaginatif: des divinités égyptiennes aux contes princiers, les grenouilles ont toujours été un symbole de transformation. Ils n’en ont jamais été un et sur le Web, cet élément n’a pas changé.

Si vous pensez au dualisme des grenouilles et d’Internet, la première image qui me vient à l’esprit est probablement celle de Pepe, le mème né vers 2005 par l’illustrateur Matt Furie, qui aurait tout imaginé sauf quelques années plus tard, en 2015 , son personnage deviendrait un Symbole nazi. Il est devenu ainsi par petites étapes, d’abord en passant par la phase de numérisation, puis la transformation en un mème avec la phrase « se sent bien, mec », puis est devenu un fléau toxique du Web il y a environ 5 ans, lorsque la grenouille anthropomorphique apparemment inoffensive elle a été conçue avec un uniforme nazi ou avec l’intention de bombarder les tours jumelles.

En peu de temps, Pepe a pris une signification particulière, devenant un élément utilisé pour troller les utilisateurs sur les réseaux sociaux en écrivant quelque chose d’extrêmement offensant, en colère, menaçant puis se cachant derrière l’image apparemment inoffensive de la grenouille: « C’est juste Pepe, pourquoi es-tu si fou?« est une phrase qui aurait pu être associée au personnage. À partir de ce moment, ce n’était qu’un saut dans l’abîme: Pepe s’est retrouvé dans les noms de profils Twitter d’extrême droite, leurs descriptions et leurs messages. La croix gammée parfaite trop attrayante pour être parce que, justement, « ce n’est qu’une grenouille ».

Ensuite, comme beaucoup de choses inexplicables sur Internet, c’est le Web qui a mélangé les cartes. Avec l’arrivée de TikTok, un moment de rédemption est également arrivé pour les grenouilles. Le « Frog TikTok » a complètement renversé l’image de la grenouille, la dépouillant de la signification de la suprématie blanche et, en effet, la décorant avec des thèmes queer, inclusif et LGBTQ. L’arrière-plan culturel négatif de Pepe n’existe pas sur TikTok, où les avatars, les émojis et les GIF sur les grenouilles ont une signification diamétralement opposée à ce qu’ils peuvent avoir sur des plateformes comme Twitter. Soyez assuré que si une fille de 16 ans montre une grenouille dans son profil, ce n’est pas parce qu’elle espère secrètement la persécution des Noirs dans le monde, mais parce qu’elle parle d’inclusion et de problèmes queer dans ses vidéos. C’est un renversement de sens incroyable que seul TikTok pouvait accomplir.

Plus de 367 millions d’utilisateurs ont regardé une vidéo avec le hashtag #frogtiktok, qui n’est qu’un petit aperçu de ce qu’est le public général de cet espace sur la plateforme. Un espace qui, pour éviter tout doute, est absolument proche de la communauté LGBTQ. Cette subdivision en «espaces» quelque peu délimitée mais non limitée par des hashtags (#gaytiktok, #thirsttraptiktok, #cottagecoretiktok, #stonerwitchtiktok, #gothtiktok, etc.) est un autre incroyable brassage d’éléments connus sur d’autres réseaux sociaux tels que les hashtags dans ce cas . C’est une vision qui tente de mettre de l’ordre dans le chaos ordonné de l’algorithme de la plate-forme, où les utilisateurs s’identifient dans une sorte de chemin tracé et que de #straightiktok (c’est-à-dire le mainstream composé de ballets et d’utilisateurs hétéros) croise tous les hashtags « non pistes « vers la terre promise, #frogtiktok. Bien sûr, il n’y a qu’une chose: personne ne sait pourquoi les grenouilles ont adopté ce symbolisme sur TikTok. Même si au final vous pouvez l’imaginer, étant donné que l’application semble être basée sur des thèmes diamétralement opposés à ceux qui régissent la base d’utilisateurs de Pepe présente sur d’autres réseaux sociaux.

Mais comme mentionné précédemment, les grenouilles sont transformistes par nature. Ils sont dans leur passage des têtards aux tétrapodes, dans leur vie à mi-chemin entre l’eau et la terre et dans leur respiration des poumons et de la peau. Une dualité qui, plutôt que de parler à la droite suprémaciste, parle à ceux qui ont toujours vécu à cheval sur deux mondes, à ceux qui font l’expérience de ce «coming out» représenté par l’arc évolutionnaire du têtard en termes de découverte intérieure et d’affirmation du vrai soi. En ce sens, la réappropriation des grenouilles par la communauté queer continuera à saper l’image de Nazi Pepe. Il le fera sur TikTok et dans la vraie vie, où le mème est déjà devenu un symbole de la liberté d’expression lors des manifestations à Hong Kong. Ainsi, les grenouilles TikTok deviendront les seules grenouilles pertinentes. Et les suprémacistes blancs devront chercher un autre symbole. Avant que TikTok puisse en reprendre possession aussi.