« Le Mandalorien »: pourquoi l’empereur Palpatine voulait contrôler Mandalore

« Le mandalorien«Est l’une des séries les plus importantes et les plus réussies sur Disney Plus. L’accueil du public a été très bon, ce qui a conduit à l’annonce de leur troisième saison. Ce projet dirigé par le vice-président et directeur de la création de Lucasfilm, Doug Chiang, a étendu l’univers de Star Wars dans une bonne direction.

La saison 2 de « Le mandalorien« , aboutit à un arc de caractère assez cohérent pour Din Djarin. Il a rempli sa mission de trouver Grogu et assurez-vous que votre petit ami a une maison sûre avec Luke Skywalker. Cette mission récompensée Vacarme la possibilité d’acquérir le Darksaber ce qui lui donne un grand pouvoir sur Mandalore.

Comme vous vous en souvenez, le Empereur Palpatine était qui priorisé le contrôle de Mandalore, et les Mandaloriens au début de « Star Wars: La guerre des clones », qui est restée une cible tout au long de la guerre. Les ramifications de ses efforts ont façonné le cours de l’univers de Guerres des étoiles.

« Le mandalorien« fournit de nombreuses réponses à cet égard, car Mandalore reste le thème principal de la série. Avec cette prémisse dans le public est le doute: Pourquoi Palpatine veut-il contrôler Madalore?, Quel avenir pour Din Djarin brandissant le sabre noir? Continuez à lire et découvrez les détails.

POURQUOI L’EMPEREUR PALPATINE VEUT-IL CONTRÔLER MANDALORE?

L’empereur Palpatine a fait du contrôle de Mandalore une priorité (Photo: Lucasfilm)

« Les chansons des éons passés racontent une bataille entre Mandalore le Grand et un ordre de sorciers appelé Jedi »dit le Armurier au Mandalorien à la fin de la première saison de « Le mandalorien « . Le simple fait que Mandalore survécu à la rencontre montre parfaitement que le mandaloriens ils sont loin d’être des adversaires communs.

Les mandaloriens avoir une formation d’arts martiaux qui rivalise avec celle du Jedi, prouvant souvent plus qu’un rival même pour l’utilisateur du Obliger plus expert. Palpatine a très bien compris ses capacités lors de la création du Armée de clones et a décidé de lui faire confiance Mandalorien Jango Fett pour servir de modèle à ses soldats.

« Le Mandalorien » rend cette équation encore plus explicite dans sa description du métal Beskar, qui peut bloquer les sabres laser et est suffisamment précieux pour que cela vaille la peine d’être tué. La bataille de Ahsoka Tano avec Morgan Elsbeth dans « Le Mandalorien » Saison 2, Épisode 5, « Le Jedi » démontre les dangers de cela pour quelqu’un comme lui empereur.

L’empereur Palpatine a également été révélé comme le parent légitime de Rey (Photo: Lucasfilm)

Elsbeth a donné à Tano tout ce qu’il pouvait gérer en utilisant uniquement une lance en métal. S’il avait possédé une armure mandalorienne complète, la bataille aurait pu se terminer différemment. C’était tout simplement trop de pouvoir pour lui empereur laisse-le tranquille. En outre, mandaloriens ils sont devenus plus amis avec Jedi alors que la guerre continuait grâce à des gens comme Ahsoka Oui Obi-Wan.

Cela était également directement lié aux événements de « Le Mandalorien » , commençant par Bo-katan kryze, dont le nom avait du poids avec Ahsoka et permis j’envoie l’approche sans être interpellée. Ahsoka Oui j’envoie Ils ont rapidement trouvé une cause commune lors de leur première rencontre, et l’apparition célèbre de Luke Skywalker à la fin de saison 2 suggèrent des associations similaires entre Jedi Oui mandaloriens dans le futur.

Cela va au-delà des relations interpersonnelles. Les deux ordres, mandaloriens Oui Jedi, adhèrent à un code d’honneur, et bien que les détails puissent différer, les deux groupes peuvent être quasiment imparables lorsqu’ils unissent leurs forces. Ce n’était pas moins vrai à l’âge de Guerre des clones qu’après la chute de l’Empire.

En fin de compte, Palpatine n’a pas donné suite à ses plans et a dit au revoir à la franchise dans « The Rise of Skywalker » (Photo: Lucasfilm)

Si la mandaloriens aurait rejoint le République pendant la guerre, ils auraient pu limiter les dommages du Commande 66 et ai quitté Palpatine avec une Ordre Jedi intacte à traiter, plutôt qu’un empire incontesté. Alors que les histoires futures peuvent décrire des raisons plus profondes pour lesquelles le empereur J’avais besoin de contrôler Mandalore, cela ne modifie en rien l’importance de Mandalore dans les affaires de la galaxie.

Comme toutes les choses puissantes, Palpatine il cherchait d’abord à le contrôler et à ne le neutraliser que lorsqu’il ne pouvait plus l’utiliser. Mais le pouvoir était leur dernier et unique objectif, et le fait que le mandaloriens le posséder était la seule raison pour laquelle il avait besoin de cibler son monde d’origine.