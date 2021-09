Les utilisateurs de PS4 signalent des problèmes après avoir téléchargé la mise à jour du micrologiciel 9.00

La mise à jour du micrologiciel PlayStation 4 9.00 est disponible au téléchargement dès maintenant pour ceux qui utilisent le système de dernière génération de Sony, mais les correctifs de cet acabit semblent toujours entraîner des problèmes de démarrage. Les propriétaires de PS4 signalent des problèmes assez graves avec leurs consoles après avoir téléchargé avec succès la mise à jour de 490.2 Mo. Certains disent que le nouveau firmware fonctionne correctement sur leur PS4 tandis que d’autres signalent que leur appareil est essentiellement briqué.

Un fil Reddit rassemble les problèmes potentiels, le consensus général étant que le système fonctionne extrêmement lentement après le correctif. D’autres disent que leur console fait encore pire, cependant. TheIronGhost a déclaré: « Oui, ce patch a définitivement bloqué ma console, je ne peux rien faire maintenant et cela prend une éternité pour changer entre les menus. » Ils expliquent ensuite que le PS Store s’est finalement chargé après sept redémarrages de la console PS4, mais ils sont toujours incapables de faire autre chose. Deux autres Reddit interviennent alors pour dire qu’ils ont les mêmes problèmes.

Ailleurs, Siebe_13 s’est plaint de devoir redémarrer le système pour jouer à un jeu. Elrickooo ne peut pas ouvrir la télévision, les applications multimédias ou le PS Store après avoir téléchargé la mise à jour et Sventhetidar a déclaré: « Ma fiancée ne peut rien charger sur la sienne après la mise à jour, même après plusieurs redémarrages. » Enfin, YouWillBeUpset a partagé son problème : « La console se charge dans un écran d’erreur et mes contrôleurs ne se connectent pas après la mise à jour. Chargé en mode sans échec avec des contrôleurs connectés à l’USB, et ils ne se connectent toujours pas. »

Nous avons un système PS4 installant la mise à jour du micrologiciel 9.00 au moment de la rédaction et mettrons à jour cet article si nous rencontrons également l’un des problèmes signalés. Alors que certains utilisateurs de PS4 disent que leur console fonctionne correctement après la mise à jour, il est clair qu’il y a des bosses sur la route pour certains. Vous pouvez découvrir ce que la mise à jour est réellement censée faire ici.