Fin expliquée de « Locke and Key 3 » : qu’est-il arrivé à Gideon et aux clés magiques

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la troisième et dernière saison de « Locke and Key », drame netflix Basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Joe Hill et Gabriel Rodríguez, les Locke doivent affronter un rival démoniaque plus puissant, le capitaine Frederick Gideon, qui veut rassembler toutes les clés pour unir son monde sombre avec le vrai.

Alors que les protagonistes de « Locke et CléPour célébrer le mariage de Ducan, Gideon et ses deux hommes de main se faufilent dans la maison des Locke et trouvent une clé, mais avant de localiser les autres, ils sont découverts par Kinsey, qui, avec l’aide de Tyler, parvient à les faire partir.

Bien que Tyler soit revenu pour le mariage de son oncle, il ne se souvient pas de la magie et ne veut pas le faire car il ne supporte pas la douleur de perdre Jackie. À cause de cela, il ne comprend pas ce qui se passe dans sa maison et envisage de partir bientôt. Cependant, l’apparition d’un nouvel ami le fait changer d’avis.

Gédéon arrivant chez les Locke pour saisir les clés dans « Locke and Key 3 » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 3 DE « LOCKE AND KEY » ?

Bode trouve une clé qui lui permet de revenir dans le passé. et bien que son intention était de revoir son père, cela s’est terminé au moment où lui et ses frères ont tenté de capturer Dodge lors de la deuxième saison. Plutôt que de garder le silence, le jeune Locke décide d’intervenir et de se vanter de sa future victoire.

Bien sûr, cela change les choses, au moins temporairement, et Gabe se transforme en Dodge et s’en prend à Bode du futur. Juste au moment où l’Echo rattrape le petit garçon, le temps de voyage s’épuise et Dodge retourne dans le futur avec lui. Pour ne pas être découvert, utilise la clé fantôme et prend le contrôle du corps de Bode.

Dodge essaie d’obtenir les clés, mais elles sont dans le coffre et il ne peut pas y accéder. Lorsqu’il se retrouve face à face avec Gideon, il se rend compte qu’il est plus puissant et n’a d’autre choix que de travailler pour lui.

Le changement soudain de Bode inquiète sa famille et ses amis, qui découvrent bientôt la vérité. Cependant, avant qu’ils ne puissent faire quoi que ce soit, Gideon et ses hommes se présentent à la maison des Locke prêts à tout pour obtenir les clés magiques. Pour l’affronter, les Locke acceptent l’aide de Dodge, qui ne veut pas que les deux mondes se confondent.

Bien qu’il parvienne à se débarrasser de l’un des hommes de main de Gideon, le capitaine capture le corps de Bode et force les Locke à remettre les clés. Dodge essaie d’utiliser la clé alpha contre l’être sombremais à ce moment-là, son temps est écoulé et il retourne à sa place, c’est-à-dire Le corps de Bode disparaît.

Alors que Gideon utilise les clés pour ouvrir un portail entre les deux mondes, Nina, Tyler et Kinsey s’échappent avec l’aide d’Ellie et de Rufus. Le méchant de la troisième saison de « Locke et Clé” essaie de réaliser son plan sinistre, mais il ne peut pas car il a besoin d’une clé.

Tyler, Kinsey et Nina voyant que Dodge/Bode ont disparu dans « Locke and Key 3 » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « LOCKE AND KEY » ?

Bode a-t-il récupéré son corps ?

Après que Gideon ait utilisé Josh et sa fille pour se rendre chez les Lockes, Tyler et Kinsey convainquent le capitaine que la clé manquante se trouve dans le monde de la clé fantôme pour que Bode s’échappe de cet endroit comme un oiseau et récupère son corps grâce à Gideon. à la clé animale.

Cependant, Gideon reprend bientôt le contrôle de la situation et menace de les blesser s’ils ne remettent pas la dernière clé. Enfin, Ellie révèle qu’elle l’a caché dans l’esprit d’un ancien camarade de classe. Le capitaine part à la recherche de sa cible avec la mère de Rufus et les autres restent sous la surveillance de l’autre serviteur de Gideon.

Dans le monde de la clé fantôme, Sam s’empare du corps du soldat et retourne dans le monde réel pour aider les Locke. Grâce à leur sacrifice, Tyler, Kinsey et Ellie parviennent à échapper à l’esprit de Gordie Shaw avant qu’il ne meure.

Comment parviennent-ils à battre le capitaine Gideon ?

Grâce à la nouvelle clé, Kinsey trouve un moyen d’accéder à la clé alpha et se prépare à vaincre son rival démoniaque. Bien que Gideon menace de la jeter dans le portail, elle le poignarde avec la clé alpha et le ramène finalement dans son monde.

Une fois que le capitaine est tombé dans le portail avec deux clés, celui-ci devient plus petit et les Lockes comprennent que le fermer doit se débarrasser de toutes les clés. Mais avant d’abandonner la magie, il fait un voyage dans le passé pour retrouver son père.

La troisième saison de « Locke et Clé« se termine avec Kinsey présentant son nouveau film et retrouvant son petit ami, Tyler retournant dans le Montana avec sa nouvelle petite amie, Nina commençant une nouvelle vie avec Josh et Bode s’entendant mieux avec son beau-père. Bien qu’ils disent adieu à la magie, un murmure suggère qu’il y a encore de la magie dans les parages.