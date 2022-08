Les fans de Destiny 2 utilisent la fuite comme confirmation qu’une nouvelle sous-classe de poison est en route

Il ressemble à un Bungie l’artiste a peut-être involontairement révélé la sous-classe suivante dans le gameplay, alors soyez prêt à gérer cela avec une grande dose de sel dans le Destin 2 univers.

Selon DestinyTwoLeaks, qui a annoncé la nouvelle en premier sur Twitter, la sortie se présentait sous la forme d’une bande qui aurait été téléchargée sur un compte Artstation.

Bien que la page référencée ait été supprimée, ce qui m’empêche de vérifier l’authenticité du clip, il reste simple à localiser sur Internet. Il est inséré tout en haut.

Juste un Titan faisant le finisseur « Swing of the Scythe », qui est inclus dans le dernier pass de saison, est tout ce que l’on voit initialement.

Pourtant, les choses commencent à devenir plus fascinantes si vous regardez en bas à gauche. Les composants HUD sont entièrement verts, ce qui est incompatible avec toute sous-classe actuellement dans le jeu.

Le super symbole est également nouveau, ce qui est très excitant. Et enfin, le protagoniste peut utiliser trois assauts de mêlée, ce qui est impossible avec l’une des classes du jeu en ce moment.

Par conséquent, les spéculations des fans vont bon train, beaucoup pensant que cela garantit pratiquement que la sous-classe à venir sera une version lourde toxique basée, pour autant que je sache, sur les rumeurs de l’existence de longue date du poison et sur le fait que la couleur verte semble quelque peu venimeux. Ce que je dirais, c’est ceci : oui, nous pouvons supposer avec une certaine confiance qu’une nouvelle sous-classe est en préparation.

Voici les principales exclusions auxquelles il faut penser. Les versions de développeur incluent fréquemment des composants d’interface utilisateur d’espace réservé et permettent une variété de choix qui ne seront jamais inclus dans le produit final.

Par exemple, le motif vert pourrait simplement indiquer qu’il ne s’agit pas d’un lancement professionnel. Je voudrais attirer l’attention sur le fait que l’icône de la bombe Firebolt est utilisée, car il s’agit d’un composant du kit solaire actuel.