The DioField Chronicle: A partir d’aujourd’hui, il y a la démo du nouveau RPG de stratégie

En mars de cette année a démissionné Éditeurs Square Enixen collaboration avec le Équipe de développement Lancarseson dernier RPG stratégique La Chronique de Dio Field sur. A partir de maintenant c’est démo prêt à tester.

Le DioField Chronicle propose des combats stratégiques en temps réel

The DioField Chronicle est un jeu de rôle de stratégie en temps réel avec un système de combat qui évolue Bataille tactique en temps réel (RTTB en abrégé). Cela signifie que cela va pas de combat familier au tour par tour donner, mais tactiques en temps réel.

L’une des particularités de ce système est que le Les champs de bataille ont diverses caractéristiques qui vous donnent un avantage stratégique au combat peut offrir.

Selon Square Enix, The DioField Chronicle est un mélange « de la fantaisie, médiévale et moderne » et apparemment très bien de la franchise bien connue final Fantasy inspire – surtout ce que le regards préoccupations.

Ci-après vidéo de jeu tu en as un aperçu Le système de combat, les graphismes, les personnages et les missions.

C’est de cela qu’il s’agit dans The DioField Chronicle

L’histoire est centrée sur Île de DioField dans le royaume d’Allteindans laquelle grâce à la dynastie Shaytham sur La paix régna pendant 200 ans. Cependant, une nouvelle puissance menace cette paix, car l’île a un empire Occurrence de jade « – un minéral convoité comme ingrédient de base de la magie et de la sorcellerie.

la L’espoir de l’humanité repose sur une force mercenairequi se font appeler « renards bleus ». Ils sont également disponibles pour vous aider, par exemple Orbes qui se chargent à chaque coup devenir puis développer leur pouvoir. C’est aux joueurs comment ce pouvoir finira par fonctionner.

Dans le Version démo disponible dès aujourd’hui Disponible pour les anciennes et les nouvelles générations de consoles, les joueurs peuvent découvrir le début de The DioField Chronicle. Celui qu’il a atteint Les progrès peuvent ensuite être transférés vers la version complète.

La Chronique de DioField sera disponible sur 22 septembre 2022 être disponible pour PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X/S ainsi que Nintendo Switch, mais peut déjà précommandé sera.