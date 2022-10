Fin expliquée de la « Sagrada Familia »: quel est le secret que cache Gloria

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Créé par Manolo Caro (« La maison des fleurs », « Quelqu’un doit mourir » et « Il était une fois… mais plus maintenant »), « La Sainte Famille » c’est une Mini-série Netflix espagnole qui suit Gloria Román (Najwa Nimri), une femme qui tente d’échapper à son passé dans le quartier résidentiel madrilène de Fuente del Berro.

Afin de ne pas éveiller les soupçons, elle essaie d’entretenir de bonnes relations avec ses voisines Blanca et Alicia, qui pensent que Gloria est une mère célibataire qui vit avec son bébé et sa fille au pair Aitana. Cependant, son vrai nom est Julia et elle a deux enfants : Mariana, dont elle se fait passer pour la nounou, et Eduardo, qui reste caché.

Le passé de Julia menace de réapparaître lorsque Caterina (Alba Flores) et Germán emménagent dans le quartier.. Bien qu’ils semblent être un couple heureux avec une fille nouveau-née, ils cachent également un secret qui implique la famille de Gloria/Julia.

Gloria/ Julia avec son Aitana/ Mariana dans le premier chapitre de « Sagrada Familia » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « SAGRADA FAMILIA » ?

Alors que le protagoniste de « La Sainte Famille» organise une fête d’anniversaire pour son bébé et assiste à d’autres événements, ses enfants doivent jouer des rôles plus exigeants, puisqu’ils ne peuvent pas quitter la maison aussi librement. Las de se cacher, Aitana et Abel se rebellent contre l’insistance de leur mère avec une extrême discrétion.

Aitana rencontre Marcos et assiste à une fête chez lui, sans imaginer qu’il est le fils de quelqu’un de très important et qu’ils prendraient des photos d’eux qui apparaîtront dans un magazine international. Le même qui atteint les mains de Natalia, une personne du passé de Gloria.

En tant, Eduardo / Abel devient amoureux de Germán, qui est en fait un détective privé qui travaille avec Caterina pour le père de Natalia, Fernando Alberche.. Ils suivent les traces de Gloria et de sa famille. Parce que?

La véritable histoire de la famille de Julia

La vie de Julia a changé à cause d’une tragédie familiale : son fils Santi s’est noyé après avoir sauvé Mariana. En plus de la douleur de perdre son premier-né, le personnage de Najwa Nimri doit faire face à la nouvelle que sa belle-fille Natalia a l’intention de retourner en Argentine et d’emmener son petit-fils Nico avec elle.

Parce que Natalia ne peut pas avoir d’enfants, Julia a prêté son ventre pour que Santi puisse réaliser son rêve d’être père, alors elle sent que Nico est aussi son fils. Pour ne pas perdre le petit garçon, il le kidnappe, simule un accident mortel et se rend à Madrid.

Le plan est d’obtenir de faux passeports et de voyager au Canada pour commencer une nouvelle vie.. Mais il faut de l’argent pour un document, Fernando est sur le point d’arriver en Espagne, Natalia sait qu’ils sont vivants et Mariana est amoureuse de Marcos.

Eduardo est tombé amoureux de Germán sans imaginer qu’il enquêtait sur sa famille dans la série « Sagrada Familia » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA « SAGRADA FAMILIA » ?

Lorsque Natalia appelle avec insistance Marcos pour savoir où se trouve Mariana, le jeune homme se rend compte qu’Aitana cache un grand secret. Mais au lieu de s’éloigner d’elle, il propose de s’enfuir ensemble. Ce que, bien sûr, Gloria, qui est au courant de tout grâce à Eduardo, ne permettra pas.

Afin de ne rien laisser de côté, le protagoniste de « La Sainte Famille » il assassine Marcos et avec l’argent que Blanca lui a donné pour un vitrail, il commande le passeport manquant et se prépare à s’enfuir avec sa famille. Cependant, Natalia et son père arrivent en Espagne séparément et Caterina et Germán préparent une fête pour emmener Hugo.

Gloria et ses enfants parviennent-ils à s’échapper ?

Après avoir appris la mort de Marcos, Mariana blâme sa mère, mais elle jure sur la mémoire de Santi qu’elle n’a rien à voir avec cela. Cependant, la jeune femme enferme sa mère et préfère partir seule.

Au contraire, Eduardo décide de rester et d’aider sa mère maintenant qu’ils connaissent le plan de Caterina et Germán. Pour empêcher Gloria de blesser ce dernier, Abel le libère et demande à sa mère de préparer la fuite.

Germán alerte Caterina et la rencontre près de la maison de Gloria, mais lorsqu’elle arrive à sa rencontre, son faux mari écrase sa voiture contre celle de son complice. Apparemment, l’un d’eux survit.

Mariana réapparaît pour rendre le bébé à Natalia. Gloria la poursuit au parc et poignarde sa fille pour récupérer Hugo. À ce moment, Eduardo apparaît et avec une arme à feu force tout le monde à monter dans la camionnette. Qu’adviendra-t-il de Julia et de ses enfants ? Natalia va-t-elle récupérer Nico ? Y aura-t-il une saison 2 de « Sagrada familia » ?

La photo de famille de Julia, ses enfants et son petit-fils qui apparaît à la fin de la série « Holy Family » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER « SAGRADA FAMILIA » ?

« Sagrada Familia » est disponible sur Netflix à partir du 14 octobre 2022Par conséquent, pour regarder la nouvelle série Manolo Caro, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « SAGRADA FAMILIA »

QUI EST CARLA CAMPRA DE « SAGRADA FAMILIA » ?

Carla Campra est l’une des actrices qui fait partie du casting de « Sagrada Familia », la mini-série espagnole qui a été créée sur Netflix le 14 octobre 2022. Le drame, créé par Manolo Caro, raconte l’histoire d’une famille avec un secret odieux essayer de commencer une nouvelle vie à Madrid.

Cependant, les nouvelles relations compliquent ses projets, surtout après l’arrivée de Caterina et Germán, un couple qui cache aussi quelque chose. PLUS DE DÉTAILS ICI