Alison Brie s’est excusée d’avoir montré accidentellement à Ellen DeGeneres une photo embarrassante lors de leur rencontre

Alison Brie s’est arrêtée Le spectacle Ellen DeGeneres pour la première fois et elle avait une histoire embarrassante à partager sur sa première rencontre avec l’animatrice de l’émission. Il s’avère qu’elle a accidentellement montré à Ellen DeGeneres une photo de la NSFW sur son téléphone et le moment digne de ce nom était resté avec elle depuis.

Alison Brie | Efren Landaos / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Alison Brie a montré à Ellen DeGeneres une photo nue par accident

Au début de son entretien sur Le spectacle Ellen DeGeneres, l’animatrice de l’émission-débat a accueilli Brie pour sa première fois là-bas, mais a déclaré qu’ils s’étaient déjà rencontrés. L’acteur a estimé qu’elle devait d’abord s’excuser pour leur première rencontre bizarre.

Les deux se sont entraînés dans le même gymnase et Brie s’est souvenue de la situation où elle partageait un texte de farce qu’elle avait reçu et a accidentellement montré à DeGeneres, qui passait par là.

«Je suis si heureuse que vous vous souveniez que nous nous sommes rencontrés avant même si j’ai l’impression que c’était un peu embarrassant pour moi,» commença Brie. «Parce que la nature de notre réunion était, vous savez, je me précipitais dans le gymnase et j’avais reçu une sorte de textos de farce ce matin-là. Et, vous savez, je connais notre entraîneur Jason depuis un moment, donc je partage des choses avec lui tout le temps.

Elle a poursuivi: «Et j’ai éclaté en disant:« Tout le monde, tu dois voir ce que j’ai reçu sur mon téléphone! Et pendant que je vais lui montrer, vous y êtes, en passant, vous vous précipitez en quelque sorte. Et vous vous êtes dit: « Qu’est-ce qui se passe? » Et je me suis retourné – je pense qu’avant de réaliser que c’était toi – je me suis dit: « Regarde ça! » Et c’était, vous savez, une photo des régions inférieures d’un homme.

Brie a fait remarquer qu’il s’agissait d’une photo d’un inconnu, mais elle avait l’impression de devoir s’excuser de l’avoir montrée à DeGeneres. «Je vous l’ai vraiment mis en face et je vous présente mes excuses», a-t-elle déclaré.

Ellen DeGeneres a dit qu’elle se souvenait de quelque chose de plus que de la photo

Bien qu’avoir une photo NSFW sur votre visage puisse sembler un peu traumatisant, DeGeneres ne semblait pas dérangé par cela.

Elle a dit à Brie: «Je me souviens de ça», mais est passée rapidement parce qu’il y avait quelque chose dont elle se souvenait davantage à propos du partage d’un entraîneur – à quel point l’acteur était fort.

Brie s’entraînait pour la série lueur à l’époque et DeGeneres lui a dit: «Je me souviens bien plus que cela, c’est à quel point tu étais forte… et j’étais juste comme, ‘Oh mon dieu.’ Tu étais si impressionnant, c’était intimidant. Je ne pouvais pas croire à quel point tu étais fort.

L’acteur a ensuite discuté de la façon dont elle travaillait sur les tractions à l’époque, ce dont elle a dit qu’elle était «très fière» et que l’entraîneur montrait souvent la force de traction de l’acteur.

Plus tard dans l’interview, DeGeneres est revenu sur la photo NSFW en disant: «Je me souviens [Brie’s pull-up strength] plus que l’image que vous m’avez montrée. Cela ne semble pas rester dans ma mémoire. Elle s’est souvenue que cela ne l’avait pas impressionnée à l’époque et qu’elle en est rapidement sortie.

Aucun mal… et Brie a l’histoire la plus intéressante de sa rencontre avec DeGeneres pour la première fois!