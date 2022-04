Date, heure de première et comment regarder « Elite » Saison 5

Après presque un an d’attente, la cinquième saison de « Elite » enfin les premières le vendredi 8 avril 2022 et, bien qu’Ander (Arón Piper) et Guzmán (Miguel Bernardeau) ne fassent plus partie de l’histoire, les nouveaux épisodes de la série espagnole de Netflix promesse divertissante et intéressante.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Que savez-vous sur « Elite » ?

Par conséquent, les seuls qui reviennent à Las Encinas sont Omar (Omar Ayuso), Samuel (Itzán Escamilla), Rebeka (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós), Philippe (Pol Granch), Mencía (Martina Cariddi), Ari ( Carla Diaz) et Patrick (Manu Rios).

Mais ils sont rejoints par Bilal (Adam Nourou), qui aura de temps à autre des confrontations avec le Samu ; Isadora (Valentina Zenere), une riche héritière de la vie nocturne très proche de Paris Hilton, et Iván (André Lamoglia), le fils du meilleur footballeur du monde.

Samuel et Omar sont les seuls personnages originaux qui feront partie de la cinquième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 5 DE « ELITE » ?

La cinquième saison de « Élite”, qui comptera huit épisodes, sortira ce vendredi 8 avril 2022 au Netflixqui a annoncé que le début d’un autre semestre à Las Encinas apporte avec lui de nouveaux triangles amoureux, de nouveaux étudiants, de nouvelles règles et un nouveau mystère.

CALENDRIER PREMIERE DE « ELITE » 5

Espagne : 10h00

Pérou : 03h00

Mexique : 02h00

Argentine : 05h00

Paraguay : 05h00

Uruguay : 05h00

Brésil : 05h00

Chili : 05h00

Colombie : 03h00

Equateur : 03h00

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 5 DE « ELITE » ?

Selon le synopsis officiel de la cinquième saison de « Élite”, “un nouveau parcours commence à Las Encinas avec de nombreux fronts ouverts. Après la fatidique fête du Nouvel An de Phillipe et l’évasion de Guzmán, le secret de la mort d’Armando menace de tronquer l’histoire d’amour de Samuel et Ari.

Rebeca est en voyage de découverte de soi, tandis qu’Omar se remet de la séparation avec Ander; De plus, l’apparition de Bilal incarné par Adam Nourou (Adú), va rendre difficile sa relation avec Samuel.

L’aveu d’abus de Phillipe, les accès de rage incontrôlables de Patrick, le désir de vengeance de Benjamín, un cadeau qu’Armando a fait à Mencía et qui cache un secret qui pourrait détruire ‘los benjamines’, un pacte de silence entre Samuel et Rebeca qui se rompra rapidement et apportera les pires conséquences…