Fin expliquée de la première saison de « La Maison du Dragon » : pourquoi la Danse des Dragons commence

Après plusieurs semaines,Maison du Dragon» (« La maison du dragon en espagnol ») atteint le fin de sa première saison. la série de hbo max il s’est conclu par la perte d’un personnage bien-aimé et par d’autres montrant leur vraie nature.

ATTENTION SPOILERS. Ce dimanche Le dernier épisode de la saison 1 de « House of the Dragon » a été diffusé le 23 octobrequi s’intitule « The Black Queen » (« La reine noire » en espagnol), qui montrait la stratégie qui prend du côté de Rhaenyra Targaryen avant la trahison des Verts.

Après que évasion en meleysRhaenys arrive à Peyredragon pour informer la princesse de ce qui s’était passé. De plus, Otto Hightower lui offre un « règlement généreux », donc Rhaenyra devait décider d’accepter ou nontout en prenant des mesures palliatives comme la sécurisation de ses alliés.

Le chapitre est plein de regards et de conversations qui suscitent quelques questions. Si vous avez des questions sur le résultat, nous vous donnons ici la fin expliquée (fin expliquée) de « House of the Dragon ».

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 1 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

1. Pourquoi Rhaenyra perd-elle sa fille ?

Lorsque Rhaenys Targaryen informe Rhaenyra de la trahison des Hightowers et de ses demi-frères et sœurs, la nouvelle l’a tellement affectée qu’elle a accouché prématurément. Comme mentionné par les serviteurs de Peyredragon, le bébé nommé Visenya – ne devrait pas arriver avant quelques mois.

Le personnage d’Emma D’Arcy a accouché douloureusement et la petite fille est née morte. Dans « feu et sang», le livre sur lequel « House of the Dragon » est basé, également il a une queue de dragon et des écaillesune déformation qui apparaît parfois chez certains bébés Targaryen.

Rhaenyra Targaryen veillant sur la mort de sa fille, Visenya, dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

2. Pourquoi Daemon veut-il faire la guerre et pas Rhaenyra ?

Tout au long de l’épisode intitulé « The Black Queen », il est montré une nette tension entre Rhaenyra et Daemon Targaryen. Alors qu’elle considérait les conditions offertes par Otto Hightower, son mari était prêt à prendre la tête de la Main du Roi et à déclencher la guerre.

D’une part, Rhaenyra Targaryen ne voulait pas se précipiter pour déclencher une guerre civile, puisque il voulait tenir la promesse qu’il avait faite à son père, le roi Viserys Targaryen, de garder le royaume uni. Selon La prophétie du chant de la glace et du feuWesteros doit être uni contre le mal qui viendrait au nord du mur. Rhaenyra savait qu’une guerre les laisserait en pièces.

Au contraire, Daemon voulait déclencher les affrontements de guerre, il était absent pendant les souffrances de Rhaenyra et l’a même attaquée quand elle lui raconte le rêve d’Aegon le Conquérant. Cela pourrait être parce que il a toujours rêvé du trône de fer et épouser Rhaenyra était le moyen sûr de l’obtenirmais maintenant un autre obstacle surgit avec l’usurpation de Aegon II Targaryen.

Bien qu’il soit un personnage avec beaucoup de gris, dans ses tons les plus sombres, a commis des actes impitoyables pour obtenir ce qu’il veutcomme tuer sa première femme, Rhea Royce, et tenter de ternir l’honneur de Rhaenyra en la mariant à lui.

Daemon Targaryen pend sa femme, Rhaenyra Targaryen, lorsqu’il lui raconte le rêve d’Aegon le Conquérant dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

3. Pourquoi Rhaenys décide-t-il de soutenir Rhaenyra ?

Depuis les épisodes précédents, on avait remarqué la distance entre Rhaenys et Rhaenyra Targaryenen raison du soupçon qu’il avait été le responsable pour le Mort de Laenor Velaryon. Cependant, comme elles partageaient du sang en commun – les filles de Laena – « La reine qui n’a jamais été », elle a décidé de ne pas soutenir les Verts, même si cela ne signifiait pas qu’il prendrait parti en faveur des nègres.

Celui qui avait l’habitude de se ranger de tout cœur avec Rhaenyra et Daemon, était Corlys Velaryon, qui remis de ses graves blessures. Cependant, il a proposé de ne pas participer à la guerre et de vivre tranquillement à Driftmark avec ses petites-filles.

À la surprise de beaucoup, et même de son propre mari, Rhaenys a décidé de soutenir Rhaenyra Targaryen, en raison de la façon dont elle l’avait vue gérer la situation. depuis qu’il a appris la trahison des Hightower.

Tandis que Daemon et le reste du Conseil la poussaient à agir frontalement, elle voulait empêcher un massacre et la destruction du royaume. Pour Rhaenys Targaryen, cela aurait été un vrai signe qu’elle a été faite pour s’asseoir sur le trône de fer.

Rhaenys Targaryen regardant Rhaenyra Targaryen prendre des décisions lors de l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

4. Comment meurt Lucerys Velaryon ?

Lucerys Velaryon se rend à Storm’s End, fief de la maison Baratheon, pour convaincre Lord Borros de soutenir Rhaenyra Targaryen dans la défense de son droit au trône de fer. Au départ, on pensait que cela ce serait le voyage le plus facilepuisqu’ils partageaient le sang dû à la mère de la princesse Rhaenys Targaryen.

En atterrissant dans la cour du palais, le jeune Velaryon se rend compte que Vhagar et Aemond Targaryen étaient là. Son oncle, qui avait perdu un œil à cause de lui, était présent et tentait de convaincre Borros Baratheon de soutenir les Verts. Aemond a tenté de déclencher une bagarre, mais a été arrêté par le chef de la maison, qui ordonna à Lucerys d’être escortée jusqu’à son dragon.

Aemond était à Storm’s End en train de négocier avec Borros Baratheon, à qui il proposa d’épouser l’une de ses filles. Épisode 10 de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

Lucerys partit aussitôt sur son dragon, Arrax, qui était déjà secoué par le fort orage électrique qui se développait et la présence du gigantesque Vhagar. S’il n’y avait pas eu un tel temps, le prince aurait probablement pu s’en sortir indemne.

Aemond le suivit sur son dragon et commença une poursuite tendue, exigeant un œil en échange de celui qu’il avait perdu. Même si Lucerys parvient habilement à leur échapper, lorsqu’il se trouve entre des rochers où Vhagar ne peut pas entrer en raison de sa grande taille, Arrax était déjà devenu très nerveux pour toute la situation. étant un petit jeune dragonse sentit menacé et désobéit à son cavalier, attaquer la bête d’aemond. Cela a également jeté Vhagar hors de contrôlequi a recommencé à poursuivre Arrax, bien qu’Aemond lui ait ordonné d’arrêter.

Quand nous pensions que le combat était terminé, car Lucerys et son dragon s’élevaient au-dessus des nuages, VHagar est apparue et en une bouchée–montrant sa grande taille par rapport aux autres dragons– tué Lucerys Velaryon et sa bête. A ce moment, Aemond réalisa ce qu’il venait de faire et son visage montrait la peur de ce que cela signifiait. Il convient de mentionner que l’accident diffère de la version originale de « Fire and Blood ».

5. Que signifie le regard de Rhaenyra à la fin ?

Après la scène où Lucerys Velaryon meurt, nous sommes transportés à Peyredragon, où Rhaenyra Targaryen se dispute toujours avec son Conseil sur la meilleure stratégie à adopter dans une éventuelle guerre.

Dès l’instant où Daemon Targaryen entre dans la pièce, la reine le regarde, car sait que quelque chose ne va pas. Lorsqu’il l’informe enfin de la mort de son fils, Rhaenyra fond en larmes, mais se ressaisit bientôt et se tourne pour regarder la caméra.

Ses yeux, pleins de colère, de douleur et de haine, communiquent au public que tout désir de maintenir la paix s’est évanoui. Les Verts ont revendiqué la première vie de Targaryen, le propre fils de Rhaenyra, alors maintenant, elle était prête à les détruire dans la guerre connue sous le nom de Danse des Dragons.