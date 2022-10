Suzume No Tojimari présentera ses 12 premières minutes la semaine prochaine

Avec la date de sortie de »Suzume No Tojimari » de plus en plus proche, le réalisateur makoto shinkaï a annoncé que les premières minutes du film sortiront la semaine prochaine. Le créateur du film acclamé »votre nom », a publié une annonce affirmant que tout le travail sur son nouveau film était terminé, montrant une image d’aperçu de sa configuration de montage.

La publication a également révélé que les 12 premières minutes du film seront diffusées au Japon le 28 octobre. Les images seront diffusées dans le cadre d’une diffusion de » Your Name », qui a été le plus grand succès de Shinkai et l’un de ses projets les plus emblématiques.

Produit par Films CoMix Wave et distribué par Toho, » Suzume No Tojimari » suit le voyage de la jeune fille titulaire de 17 ans après avoir découvert une étrange porte. À son ouverture, la porte déclenche une série de catastrophes dévastatrices à travers le Japon, obligeant Suzume à les localiser et à les fermer toutes.

comédienne voix Nanoka Hara Elle fera ses débuts en tant que chef de file dans un film prêtant sa voix à Suzume. Les autres membres de la distribution comprennent Sairi Itō, Shota Sometani, Hokuto Matsumura Oui Kana Hanazawa.

Les 12 prochaines minutes de séquences du film ne seront pas le premier aperçu que les téléspectateurs et les fans d’anime auront de cette nouvelle histoire. Diverses bandes-annonces ont déjà été publiées mettant en évidence différents aspects de » Suzume No Tojimari », la première bande-annonce mettant en évidence la chanson thème obsédante du film » Suzume » interprétée par le chanteur de TikTok Toaka.

Il montre également plusieurs lieux de l’histoire et, bien sûr, l’étrange porte au centre du mystère du récit. La seconde présente un vrai dialogue et dépeint certains des autres éléments fantastiques du film, y compris un chat qui parle ou la mystérieuse transformation d’un personnage en chaise.

Bien que »Suzume No Tojimari » ne soit pas sorti en salles, deux adaptations ont déjà été réalisées. Le premier est un roman écrit par Shinkai lui-même, dont la première aura lieu en août. Le manga » Suzume No Tojimari » commencera à paraître dans le magazine Monthly Afternoon le 25 octobre, avec Denki Amashima en charge des illustrations.

Suzume No Tojimari fera ses débuts au Japon le 11 novembre, Crunchyroll révélant qu’il distribuera le film en Amérique au début de 2023.