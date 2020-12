L’Atlantique transforme une mer d’algues et une intrigue scientifique

Il y a deux ans, une grande (et intrigante) bande d’algues brunes est apparue dans l’océan Atlantique – elle s’étendait d’un océan à l’autre, de l’Afrique de l’Ouest au golfe du Mexique.

Avec 8 850 kilomètres, la floraison des algues, connue sous le nom de «grande ceinture d’algues (sargasses) de l’Atlantique», est la plus importante jamais enregistrée.

Les chercheurs qui ont analysé les images satellitaires ont estimé sa masse à plus de 20 millions de tonnes, soit plus de 200 porte-avions entièrement chargés.

Bien que l’événement de 2018 ait été un record, la prolifération des algues est une nuisance depuis quelques années dans l’Atlantique, car elle nuit à la biodiversité côtière, à la pêche et à l’industrie du tourisme dans les Caraïbes et au Mexique. La Barbade, par exemple, a déclaré l’état d’urgence nationale en juin 2018, après que sa côte a été prise en charge par les sargasses.

Et c’est un problème qui semble s’aggraver dans l’Atlantique. Après avoir analysé 19 ans de données satellitaires, des chercheurs de l’Université de Floride du Sud, aux États-Unis, ont découvert que depuis 2011, la floraison des sargasses se produit chaque année et augmente en taille.

«2011 a été un tournant. Avant, on ne voyait pas beaucoup de sargasses. Après cela, nous assistons à des proliférations d’herbes marines énormes et récurrentes dans la région de l’Atlantique central », explique Mengqiu Wang, de l’Université de Floride du Sud, l’une des équipes qui a découvert des proliférations d’algues dans l’Atlantique en 2018. Les fleurs sont plus élevées en juin. et juillet, selon elle.

D’autres chercheurs, comme Elizabeth Johns de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, conviennent que 2011 a été un tournant pour les algues dans l’Atlantique, ce qui suggère que les futures proliférations seront probablement encore plus importantes.

En fait, un navire de recherche dans les Caraïbes a enregistré des concentrations de sargasses 10 fois plus élevées à l’automne 2014 que dans l’épisode de 2011 – et 300 fois plus élevées que toute autre baisse au cours des 20 dernières années, selon les recherches du scientifique marin. Amy Siuda et ses collègues de la Sea Education Association (SEA), de l’institution océanographique Woods Hole au Massachusetts, aux États-Unis.

Bien que les causes exactes de la prolifération n’aient pas encore été découvertes, l’équipe de Wang estime qu’un certain nombre de facteurs environnementaux contribuent à l’explosion des sargasses. Parmi eux, les courants marins et les régimes de vent anormaux liés au changement climatique.

On pense également que la destruction de la forêt amazonienne a alimenté la croissance des sargasses. Lorsque de vastes zones de la forêt tropicale sont défrichées, elles sont remplacées par des terres agricoles hautement fertilisées.

L’engrais se retrouve dans le fleuve Amazone et enfin dans l’Atlantique, où il inonde l’océan de nutriments comme l’azote. Les archives montrent que lors de la floraison majeure de 2018, il y avait des niveaux plus élevés de nutriments dans la région de l’Atlantique central où les sargasses poussent, par rapport à 2010, ajoute Wang.

Lorsqu’elles sont dispersées en eau libre, les herbiers marins – parfois appelés «forêt tropicale dorée flottante» – servent de nurserie importante pour les bébés tortues et de refuge pour des centaines d’espèces de poissons.

Le problème se pose lorsque les algues atteignent les plages et commencent à pourrir, émettant du sulfure d’hydrogène – un gaz qui sent les œufs pourris.

«C’est une bonne végétation dans l’océan, sur la plage ça se transforme en quelque chose de mauvais», explique Wang.

L’odeur forte et l’apparence désagréable éloignent les touristes des stations balnéaires des Caraïbes et de la péninsule du Yucatan au Mexique – un coup dur pour l’économie de la région, qui dépend fortement du tourisme.

En 2018, Laura Beristain Navarrete, maire de la ville côtière de Playa del Carmen, au Mexique, a déclaré à un journal local que le nombre de touristes dans la région avait chuté de 35% en raison des sargasses.

L’élimination des algues des plages est un processus coûteux et long. En 2019, le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a estimé le coût du nettoyage de tous les sargasses cette année-là à 2,7 millions de dollars – et a appelé la marine du pays à aider.

En plus de l’impact catastrophique sur le tourisme, les sargasses sont également un problème de santé publique, selon Wang. Lorsqu’il se décompose, il attire les insectes qui peuvent provoquer une irritation cutanée; et l’exposition au sulfure d’hydrogène a été liée à des symptômes neurologiques, digestifs et respiratoires.

Les algues échouées constituent également une menace sérieuse pour la vie marine sauvage. D’énormes piles d’algues empêchent les tortues de faire des nids et piègent les dauphins et les poissons dans les récifs coralliens.

«Les Sargasses peuvent étouffer les récifs coralliens en les recouvrant et en décimant les étangs de tortues», explique Mike Allen, scientifique marin à l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, qui a développé un moyen peu coûteux de convertir les sargas en biocarburants et en engrais durables.

Allen et une équipe de chercheurs des universités d’Exeter et de Bath, également au Royaume-Uni, ont développé un processus appelé liquéfaction hydrothermale (HTL), qui utilise une pression et une température élevées pour diviser la biomasse humide en quatre composants.

Ce sont: une bio-huile qui peut être transformée en biodiesel; composés organiques hydrosolubles utilisés pour produire des engrais; le dioxyde de carbone (que les chercheurs disent avoir l’intention de capturer au lieu de le rejeter dans l’atmosphère); et le charbon, un matériau solide qui contient tous les métaux présents dans les algues, que l’équipe prévoit également de récupérer à un stade ultérieur.

«Je compare cela à la« géologie en boîte »», dit Allen.

«Les pressions et les températures étant très élevées, nous pouvons y mettre à peu près tout. Nous pouvons convertir le plastique avec la biomasse [de sargaço] dans le même processus », ajoute-t-il. En d’autres termes, les filets de pêche en nylon emmêlés dans les récifs coralliens sont également transformés en engrais.

Cependant, il existe certains inconvénients. Le processus consomme beaucoup d’énergie et fonctionne avec des combustibles fossiles, dit Allen, bien que la chaleur du processus puisse être récupérée et réutilisée pour améliorer l’efficacité.

Le projet est toujours en phase de recherche et les chercheurs ont jusqu’à présent converti 100 kg de sargasses – mais Allen espère l’étendre et s’associer avec des entreprises et des gouvernements pour résoudre le problème. L’objectif est de trouver une solution au problème des sargasses qui soit économiquement viable et soutienne la communauté locale.

«Ce que nous essayons de faire, c’est de rentabiliser le nettoyage des zones contaminées, afin qu’il y ait une incitation à le faire, à améliorer la qualité de vie et à protéger l’environnement», explique Allen.

Dans certaines parties du Mexique et des Caraïbes, les habitants de la région prennent les choses en main et trouvent des moyens novateurs de transformer la catastrophe écologique sur leurs côtes en une opportunité économique durable.

Certains transforment les algues en papier, d’autres en matériau de construction. À Playa del Carmen, par exemple, l’une des destinations touristiques les plus populaires du Mexique, un groupe communautaire s’attaque à l’invasion des sargasses en la transformant en savon.

L’Initiative Biomaya, une organisation créée pour traiter l’excès d’algues, engage des résidents pour collecter les algues malodorantes des plages, puis les nettoyer pour éliminer les métaux et les plastiques.

Ensuite, les femmes qui vivent dans les villages voisins, datant de la période maya, mélangent les sargasses transformées avec de la glycérine et du miel pour fabriquer du savon – et vendent le pain pour 2 € aux hôtels, hôpitaux et magasins de la région.

«En tant que communauté, nous avons décidé de le faire pour protéger la planète et prendre soin de nos plages», déclare Gonzalo Balderas, fondateur de l’Initiative Biomaya.

Selon lui, au cours des trois dernières années, le nombre de touristes a chuté en raison des sargasses de Playa del Carmen.

« C’est censé être une plage de rêve. »

Pendant ce temps, à St Catherine, une communauté côtière du sud-est de la Jamaïque, Daveian Morrison utilise des algues pour produire des aliments pour animaux. Morrison a fondé Awganic Inputs en 2018 après avoir entendu des rapports faisant état d’herbes marines empilées à 4,6 m de haut sur les plages.

«Cela affecte le tourisme local, les activités de loisirs et étouffe les poissons et les bébés tortues», dit Morrison.

« J’ai pensé qu’il était temps d’agir. »

Morrison voulait résoudre deux problèmes majeurs en Jamaïque: les sargasses et le manque de fourrage abordable pour les chèvres, un mets local. Le pays importe actuellement pour 15 millions de dollars de viande de mouton et de chèvre chaque année.

«Nos chèvres ont l’air très minces, car elles ne consomment pas suffisamment de minéraux. Les sargasses ont de nombreux nutriments, minéraux et sel », explique-t-il.

Awganic Inputs achète des algues à des charognards locaux et sèche, nettoie et broie les algues pendant qu’elles sont encore fraîches, avant de les mélanger avec des sous-produits de récolte pour produire du fourrage pour les chèvres. Le sargasso pourri, quant à lui, est transformé en charbon de bois et vendu pour être utilisé en cosmétique. Elle a récemment mené un projet pilote, convertissant 544 kg d’algues en aliments pour chèvres et la vendant aux agriculteurs pour 0,26 € le kilo. La réponse a été très positive, selon Morrison.

Bien que la pandémie de coronavirus ait paralysé la fabrication pour le moment, il espère augmenter son échelle de production et commencer à vendre des aliments pour sargasses bon marché à travers la Jamaïque l’année prochaine.

«Beaucoup de gens considèrent les sargasses comme une nuisance», dit-il. « Et ils sont heureux que quelque chose soit fait avec ça. »

Ces efforts pour lutter contre la prolifération sont sans aucun doute minimes par rapport aux gigantesques collines en décomposition sur les plages de l’Atlantique.

Les aliments pour chèvres, le savon et les biocarburants ne feront pas beaucoup de différence dans ces tas de sitôt, mais ils sont un signe de résilience côtière – et des économies locales s’adaptant pour transformer un scénario de putréfaction en quelque chose d’utile, quoi que les océans jettent sur les plages .