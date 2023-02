La bande-annonce de l’histoire du monde de Hulu, partie 2, donne un nouveau look hystériquement précis

D’innombrables fans ont attendu des années et des années pour la suite de l’épopée comique historique de Mel Brook Histoire du monde, première partie (1981). Depuis qu’un faux teaser pour une suite a été diffusé à l’écran à la fin du film il y a plus de 40 ans, avec les mots pleins d’espoir « à venir », les téléspectateurs ont hâte de voir ce qui pourrait éventuellement venir du trésor de matériel comique de Brooks. . Eh bien maintenant, l’attente est enfin terminée et les fans ressentent le battage médiatique depuis la première bande-annonce de Histoire du monde, partie II abandonné. Maintenant, selon un rapport de Collider, une autre nouvelle bande-annonce est arrivée pour nous donner plus de détails sur ce à quoi s’attendre du prochain chef-d’œuvre de Brooks.

L’original Histoire du monde, première partie était un film comique dans lequel Mel Brooks lui-même jouait cinq rôles différents. Ils comprenaient Moïse, un philosophe debout nommé Comicus, Tomás de Torquemada de l’Inquisition espagnole, le roi Louis XVI et un Français particulier nommé Jacques. La comédie épique, qui était une parodie du genre de film d’anthologie historique, n’était pas censée avoir de suite à l’origine, car le titre n’était qu’une pièce de théâtre sur le livre réel. L’histoire du monde, tome 1 par Sir Walter Raleigh. Cependant, étant donné l’immense popularité du film et la pertinence perpétuelle de la comédie historique, il n’était que plausible pour Mel Brooks de poursuivre son travail épique.

Comme le montre la nouvelle bande-annonce ci-dessus, une avalanche d’encore plus de talents comiques de premier plan s’est jointe à la série. Aux côtés de Wanda Sykes, que nous voyons à la fois comme l’abolitionniste Harriet Tubman et la toute première candidate noire à la présidentielle Shirley Chisholm, il y aura également Blake Griffin, Fred Armisen, Jason Alexander, Gary Nguyen, Johnny Knoxville, David Duchovny, Zazie Beetz, Danny DeVito , Jack McBrayer, Kumail Nanjiani et bien d’autres. Seth Rogen et Taika Waititi font également partie de la distribution et ne sont pas étrangers à la réalisation de parodies historiques hilarantes.

La bande-annonce nous emmène dans une balade en voiture de divers événements historiques, bien sûr avec des rebondissements comiques absurdes. Juste pour gratter la surface, nous voyons Harriet Tubman de Sykes tenant un trio de soldats confédérés, l’un d’eux n’ayant aucune idée de qui elle est. Nous voyons également ce qui ressemble à Sigmund Freud aux prises avec une session d’enregistrement, et la rencontre de Jesus de Jay Ellis avec Judas. Seth Rogen joue de manière prévisible Noah, qui charge son arche géante avec ce qui ne ressemble à rien d’autre que des chiens.

Histoire du monde, partie II est écrit et produit de manière attachante par nul autre que Mel Brooks, aux côtés de Wanda Sykes (Velma), Isaac Barinholtz (Le projet Mindy), et Nick Kroll (Chante 2) qui jouent également tous dans le projet. Structurée comme une série de sketchs variés en huit épisodes plutôt que comme un film, la comédie historique devrait être diffusée exclusivement sur Hulu le mois prochain pendant quatre jours, à partir du 6 mars.





La pertinence perpétuelle de la comédie historique

Bien qu’il s’agisse certainement d’une niche beaucoup plus petite d’un genre cinématographique, la comédie historique est quelque chose qui est resté toujours pertinent et rafraîchissant pour le public du monde entier. Alors que le monde tourne et est aux prises avec toutes sortes de problèmes graves, la comédie est un art toujours présent pour faire la lumière sur l’obscurité et nous aider à réaliser l’hilarité et l’absurdité de ce qui se passe autour de nous au quotidien, grand ou petit. L’histoire est une source inépuisable d’un tel contenu pour la comédie, et quelques créateurs sélectionnés ont entrepris la tâche monumentale d’en transformer divers aspects en une caractéristique bien conçue d’humour de qualité.

Bien sûr, l’un des exemples les plus mémorables de cela est le groupe de comédie Monty Python et leurs films parodiques historiques intemporels. Monty Python et le Saint Graal (1975) et La vie de Brian des Monty Python (1979). Ce dernier en particulier, qui s’est concentré sur le catholicisme et la religion dans son ensemble, a été annoncé comme l’un des plus grands films comiques de tous les temps, malgré l’avalanche de controverses attendue. Alors que la critique et la satire de l’histoire et de tous les choix de l’humanité qui l’établissent restent toujours d’actualité, les deux longs métrages de Monty Python restent à ce jour des éléments indestructibles de l’histoire du cinéma, tout comme celui de Mel Brooks.