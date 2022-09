Fin expliquée de « Journal d’un gigolo »: qui a assassiné Ana et pourquoi

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Diario de un gigolo », série dramatique créée par Sebastián Ortega pour Telemundo et Netflixraconte l’histoire d’Emanuel (Jesús Castro), un gentleman de l’entreprise qui, après avoir survécu à une enfance sombre pleine de violence et de pauvreté, s’attache à plaire à ses clients, à aider Minou (Adriana Barraza) et à retrouver son jeune frère.

Cependant, la vie du gigolo commence à s’effondrer lorsqu’il accepte le traitement d’une de ses clientes les plus fréquentes, Ana (Fabiola Campomanes), qui lui demande d’approcher sa fille Julia (Victoria White) pour l’aider à sortir de l’obscurité. elle est immergée depuis la mort de son père, Lorenzo.

Bien qu’il refuse dans un premier temps de tromper la fragile jeune femme, les dettes de Minou, la femme d’affaires excentrique qui décide de le sortir de la rue et le met sous sa protection, du fait de son addiction au jeu l’obligent à accepter et En passant du temps avec Julia, il enfreint la règle fondamentale de son métier : ne pas tomber amoureux.

Ana a convaincu Emanuel d’approcher Julia dans « Diario de un gigolo » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « JOURNAL D’UN GIGOLO » ?

Mais ce n’est pas la pire chose qui arrive à Emanuel dans « journal d’un gigolo», puisqu’au début de la première saison il est arrêté pour un meurtre brutal. Bien que l’identité de la victime ne soit pas initialement révélée, alors que la police interroge les suspects, il est confirmé que Ana Miro Sanz a été retrouvée morte chez le gentleman de l’entreprise.

Dès lors, la série Netflix montre que plus d’un avait un mobile pour assassiner la mère de Julia. Le principal suspect est Emanuelqui, malgré le fait qu’Ana lui ait demandé de mettre fin à la relation avec sa fille, ne l’a pas fait car il est tombé amoureux de la jeune femme, et a même démissionné de son travail avec Minou pour elle.

La suivante sur la liste est Dolores (Eugenia Tobal), qui, bien qu’elle soit la meilleure amie d’Ana, s’est éloignée d’elle après s’être impliquée dans le gigolo qui l’excitait le plus et l’a renvoyée de sa société pharmaceutique lorsque l’avocat lui a tout dit. à Minou.

Minou devient également suspecte parce qu’elle était en colère contre les mensonges d’Ana, cependant, le propriétaire de la galerie d’art a eu pitié de son ancienne cliente lorsqu’elle a été admise dans un centre psychiatrique par son mari, lui donnant même l’argent qu’elle a reçu. .

D’autre part, Florencia (Begoña Narváez), la fille de Minou, est devenue l’amante de Víctor Lubos, le nouveau mari d’Ana, après qu’Emanuel l’ait quittée pour l’amour de Julia, et parce que ses études Des rapports d’experts ont indiqué que le meurtrier d’Ana est une femme qui a été arrêtée pour le crime.

Cependant, sans aucun doute, celui qui avait le plus de raisons de se débarrasser d’Ana était Víctor. En fait, il a utilisé l’alcoolisme de sa femme pour l’hospitaliser et l’empêcher d’interférer avec les plans qu’il avait pour le laboratoire et de continuer à enquêter sur le prétendu accident de voiture qui a causé la mort de Lorenzo et laissé des cicatrices sur Julia.

Emanuel est tombé amoureux de Julia dans « Diario de un gigolo » et a quitté son travail pour elle (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DES « JOURNAUX D’UN GIGOLO » ?

Qui a tué Ana ?

Bien que Víctor ait été arrêté après que la police ait trouvé l’arme du crime dans sa voiture, il a été rapidement libéré grâce à son influence et ses accusations contre Florencia, qui a été arrêtée. Afin de sauver sa fille, Minou avoue un crime qu’elle n’a pas commis et est également emprisonnée.

Pendant ce temps, Julia prend le contrôle du laboratoire et malgré le fait qu’elle ne puisse pas prouver qu’elle a assassiné son père, elle parvient à faire arrêter Víctor pour corruption, falsification de documents et atteintes à la santé.

Cependant, ni Víctor ni Florencia n’étaient responsables de la mort d’Ana. La personne qui a assassiné Ana était sa propre fille, Julia. Cette nuit-là, la jeune femme s’est échappée de l’hôpital et est partie à la recherche de son petit ami, mais n’a trouvé que sa mère, qui au milieu de son ivresse a avoué son histoire sur Emanuel.

En réponse, Julia s’est disputée avec sa mère, s’est débattue et l’a battue à mort avec un objet contondant. Après avoir réalisé son crime, il a décidé d’encadrer Victor et ainsi de venger la mort de son père.

A la fin de la première saison de « Journal d’un gigolo », Minou est reconnu coupable du meurtre d’AnaFlorencia est libérée avec l’aide de son père, Emanuel retourne auprès de Julia et découvre son secret, qui lui raconte tout. Le gigolo poursuivra-t-il ses plans aux côtés de sa petite amie ou va-t-il aider la femme qui l’a sauvé ?