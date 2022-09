Pretty Little Liars : Original Sin aura une saison 2 sur HBO Max

HBO MAX

Suite à l’annulation de Ravenswood et de Pretty Little Liars : The Perfectionists, la franchise est justifiée. C’est ainsi qu’ils ont annoncé le retour des Pretty Little Liars sur la plateforme de streaming.

© HBOMaxPretty Little Liars : Original Sin aura une saison 2.

Bonne nouvelle pour les amoureux de Pretty Little Liars ! Et c’est que la franchise inspirée des romans de littérature jeunesse de Sara Shepard ne cesse de se développer. hbo max a récemment confirmé que Pretty Little Liars : Péché originel aura Deuxième Saison sur la plateforme de streaming. La retombées qui reprend ce phénomène qui a duré sept tranches et séries dérivées, est prêt à revenir avec une nouvelle émission.

Créé par Roberto Aguirre Sacasa et Lindsay Calhoon apportentcette fiction fonctionnait comme un redémarrer de l’histoire originale avec Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell et Sasha Pieterse. Cependant, cet univers a été laissé pour faire place à une nouvelle génération dirigée par Bailee Madison, Maia Reficco, Chandler Kinney, Zaria et Malia Pyles. En ce sens, depuis juillet de cette année, 10 épisodes sont sortis qui font déjà partie du catalogue HBO Max.

Bien que l’intrigue soit divertissante, en réalité, les fans n’avaient pas beaucoup d’espoir que l’histoire d’Original Sin se poursuive. Bien que la première série ait été un succès absolu, le reste des productions qui sont sorties après cela ont été annulées après leur première saison. Ce fut le cas avec Ravenswood Oui Pretty Little Liars : les perfectionnistesdeux retombées sortis respectivement en 2013 et 2017. Mais la franchise pourrait être justifiée.

« Nous sommes si fiers de la réponse incroyable, à la fois des critiques et des fans, que Pretty Little Liars : Original Sin a reçue.», a commencé par dire Sarah Aubrey, responsable du contenu original pour HBO Max. Et il a expliqué : «Les téléspectateurs ont adopté notre nouvelle génération de menteurs et la vision brillamment sombre et terrifiante de Roberto et Lindsay sur cette franchise emblématique. En collaboration avec Warner Bros. Television, nous sommes ravis de poursuivre l’héritage de Pretty Little Liars.”.

De même, Roberto Aguirre Sacasa a fait référence au renouvellement de la série dans laquelle il a trouvé l’occasion de se connecter avec d’autres de ses créations, Riverdale Oui Le monde sombre de Sabrina. « Nous sommes plus que ravis de continuer à raconter des histoires avec notre incroyable groupe de Pretty Little Liars, en explorant leurs amitiés, leurs romances, leurs secrets et leur statut de reines des cris ultimes.», a-t-il assuré.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂