Sony Xperia Pro lancé avec un écran 4K HDR, une bande d’ondes 5G mm et un prix énorme de 2499 €

Sony a officiellement lancé le smartphone phare Xperia Pro, qui est également le téléphone le plus cher de la société à ce jour. Le nouveau Xperia Pro est livré avec de superbes spécifications d’appareils photo professionnels haut de gamme que vous ne trouveriez guère sur aucun autre smartphone Android. Mais cela a également un prix énorme. Sony a fixé le prix de son nouveau Xperia Pro, destiné aux photographes professionnels, à 2499 € (environ Rs. 1,82,500 INR).

Le nouveau Xperia Pro possède toutes les fonctionnalités de l’appareil photo nécessaires dont un photographe professionnel a besoin. Le téléphone dispose d’un connecteur micro-HDMI pour vous permettre de connecter votre appareil photo ou caméscope.

Spécifications Sony Xperia Pro

Le Xperia Pro est doté d’un écran OLED CinemaWide 4K HDR OLED 21: 9 de 6,5 pouces avec une résolution de (3840 × 1644). L’écran est également protégé par la protection Corning Gorilla Glass 6 et le téléphone est également certifié IP65 / 68 pour sa résistance à l’eau.

Les autres fonctionnalités d’affichage intéressantes comprennent:

Mode créateur «optimisé par CineAlta» – Inspiré de la reproduction des couleurs du moniteur principal

DCI-P3 100%,

UIT-R BT.2020 (REC.2020) 2

Illuminant D65 Point blanc

Gradation tonale 10 bits3

X1 pour mobile, réduction du flou de mouvement

Le nouveau Xperia Pro fonctionne sur le dernier Android 10 et il est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 865 5G. Le téléphone est associé à 12 Go de RMA et 512 Go de stockage intégré qui peuvent être étendus ultérieurement jusqu’à 1 To via une carte micro SD.

Xperia Pro contient une batterie de 4000 mAh dotée de fonctionnalités telles que la charge adaptative Xperia, l’entretien de la batterie et le mode STAMINA. La batterie prend en charge la charge rapide USB Power Delivery (USB PD).

En ce qui concerne les appareils photo, le nouveau Xperia Pro arbore une configuration de triple caméra arrière qui comprend de superbes fonctionnalités d’appareil photo de niveau professionnel destinées aux photographes professionnels. Xperia Pro dispose d’un tripler 12 mégapixels objectif de la caméra avec une distance focale de 24 mm, 70 mm et 16 mm et une ouverture F1.7, F2.4 et F2.2.

Les caractéristiques de la caméra arrière comprennent:

Objectifs de qualité ZEISS calibrés spécifiquement pour Xperia PRO, revêtement ZEISS T *, jusqu’à 20 ips AF / AE, jusqu’à 60 fois par seconde calcul AF / AE continu, Eye AF en temps réel pour les humains et les animaux, double photodiode, 3D iToF capteur, RVB-IR, photo OIS, flash photo, éclairage photo, zoom optique 3x (équivalent objectif 70 mm), zoom numérique 3x (objectif 16, 24 et 70 mm), photo HDR (plage dynamique élevée).

Les fonctions d’enregistrement vidéo de la caméra arrière comprennent:

Cinematography Pro «propulsé par CineAlta»,

Enregistrement vidéo 4K HDR 24, 25, 30 et 60 ips,

Vidéo OIS et EIS,

SteadyShot optique (stabilisation vidéo hybride OIS / EIS) et SteadyShot avec mode actif intelligent (stabilisation sur 5 axes),

Filtre anti-vent intelligent, ralenti (120 ips)

À l’avant, le Xperia Pro dispose d’un 8 mégapixels tireur de selfie.

Les caractéristiques de la caméra frontale comprennent:

Photo HDR (plage dynamique élevée),

SteadyShot avec mode actif intelligent (stabilisation 5 axes),

Portrait selfie,

Affichage flash,

Obturateur main et sourire

Pour la connectivité 5G, le nouveau Xperia Pro comprend Bandes 5G y compris n2, n5, n66 et Bandes MMWAVE 5G n260, n261. Les autres fonctionnalités de connectivité incluent.

Connectivité intelligente

Google Cast

NFC

Bluetooth 5.1

Type-C USB 3.1 Gen1

Micro port HDMI (type D)

Sortie vidéo / image via un câble de type C compatible avec le port d’affichage ou un câble adaptateur USB-C vers HDMI (port d’affichage 4K 60fps) Mode d’endurance.

Prix ​​et disponibilité Sony Xperia Pro

Sony Xperia Pro est au prix de 2499,99 € (environ Rs. 1,82,500). Le téléphone est actuellement disponible à l’achat aux États-Unis via Amazon, B&H Photo Video et la boutique en ligne Sony dans une seule option de couleur noire. Maintenant, des détails sur la disponibilité mondiale du Xperia Pro pour le moment.