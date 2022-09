Expliqué_ Quelle est la nouvelle proposition de l'UE pour évaluer les smartphones sur la réparabilité et pourquoi c'est une bonne chose

07 septembre 2022 16:34:31 IST

Les législateurs de l’Union européenne prennent vraiment à partie les entreprises technologiques, en particulier celles impliquées dans la fabrication et la vente de smartphones et de tablettes sur le greenwashing et comment ils contribuent aux déchets électroniques. L’environnementalisme semble être devenu une priorité élevée sur le continent, plusieurs pays ayant été confrontés à un été de canicules extrêmes.

Les législateurs de l’UE font pression pour des réglementations qui permettraient aux consommateurs réguliers d’utiliser leurs smartphones, tablettes et autres appareils personnels pendant une plus longue période. Par exemple, l’UE propose de signer une proposition de loi qui obligerait les marques de smartphones à s’assurer que pour chaque nouvel appareil qu’elles introduisent sur le marché, elles doivent s’assurer au moins 15 pièces différentes sont facilement disponibles pour les centres de service ainsi que les ateliers de réparation, pour une durée d’au moins 5 ans.

L’UE travaille également sur une proposition de législation qui obligerait les marques de smartphones à s’engager à au moins 5 ans de mises à jour logicielles cohérentes et ponctuelles. Ces deux législations sont un excellent moyen de faire face à l’obsolescence planifiée, une pratique dans laquelle les entreprises technologiques réduisent souvent les performances de leurs téléphones existants en utilisant des mises à jour logicielles ou en ne fournissant tout simplement pas les composants clés qui seraient essentiels pour réparer un appareil. Des entreprises comme Apple et Samsung ont souvent été accusées de se livrer à ces pratiques par politique.

Le tristement célèbre scandale du Batterygate d’Apple serait un parfait exemple d’obsolescence programmée. Ce qui s’est essentiellement passé dans Battergate, c’est qu’Apple commencerait délibérément à sous-alimenter ses iPhones à mesure qu’ils vieillissaient, afin de préserver la durée de vie de la batterie.

La raison pour laquelle c’est devenu un scandale, c’est qu’Apple a caché cette pratique pendant des années. Entre-temps, les utilisateurs ont toujours soupçonné que les iPhones plus anciens, en particulier après le lancement d’un nouvel appareil et la mise à jour ultérieure, se sentiraient lents et plus lents. Ce n’est qu’après que quelques utilisateurs ont utilisé des références pour prouver que les iPhones plus anciens devenaient effectivement plus lents qu’Apple a admis qu’ils le faisaient depuis des années parce que leurs batteries ne seraient pas aussi saines que lorsqu’elles étaient neuves. Par la suite, Apple a commencé à permettre aux utilisateurs de choisir entre de meilleures performances et une meilleure autonomie de la batterie après avoir remplacé les batteries de certains iPhones.

L’Union européenne propose également un ensemble de normes qui garantiraient le maintien d’une qualité de base pour les batteries. Les marques de smartphones ont eu le choix de laisser les utilisateurs changer les batteries par eux-mêmes, comme la plupart des appareils Android plus anciens, ou d’avoir une qualité minimale dans laquelle ils devraient survivre à au moins 500 cycles de charge sans se détériorer en dessous de 83 %.

Pour lier tout cela de manière à ce que les consommateurs comprennent facilement comment un smartphone est construit, l’UE propose également une notation et un système d’étiquettes, qui montreraient des chiffres tels que la durée de vie de la batterie, la qualité de la batterie, le nombre de recharges les cycles auxquels ils peuvent s’attendre avant de le faire remplacer, la facilité avec laquelle un appareil peut être réparé et son indice de protection IP. Tous ces chiffres seraient déterminés par un ensemble de tests standardisés que tous les appareils doivent subir.

Un système comme celui-ci définirait non seulement les marques de smartphones qui fabriquent leurs smartphones de manière plus éthique et conviviale, mais les pousserait également à adopter des politiques favorables aux consommateurs. De plus, cela conduirait les utilisateurs réguliers vers des smartphones pouvant être utilisés plus longtemps, réduisant ainsi les déchets électroniques. Les appareils électriques dans l’UE sont déjà dotés de telles étiquettes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂