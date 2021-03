Critique de fin du drame coréen «  Something in the Rain  »

Quelque chose sous la pluie est un beau drame joué par Yoon Jin Ah (joué par l’incroyable Son Ye Jin), est l’un des personnages féminins les plus complets que j’ai jamais vus à l’écran (coréen) jusqu’à présent. Les dix premières minutes de l’épisode lui-même peuvent en témoigner.

Dans cet article, j’ai expliqué la fin de « Something in the Rain » K-Drama. La fin de la série était plutôt bonne, et voici ce que vous devez savoir sur la même chose –

Pistes:

Yoon Jin-ah

Dans cette courte période elle-même, nous voyons les personnalités variées d’un personnage – de sa stricte discrétion au travail à son attitude insouciante avec Kyung Sun, Jin Ah est formée aussi facilement que possible. Les émissions de télévision ont toujours tendance à former des personnages s’inscrivant dans un trait de caractère de groupe, mais par nature, nous sommes différents avec des personnes différentes et Jin Ah ne fait pas exception à la règle.

Elle est dans la trentaine, a un bon travail, peut être une fille et une sœur attentionnées mais elle n’est pas mariée, ce qui signifie qu’elle reçoit des tonnes de conseils non sollicités de tout le monde autour d’elle, et parfois cela la tue, comme quand Gyu Min ose le faire. posséder le dîner avec ses parents, après l’avoir trompée, alors elle porte la robe provocante la plus provocante qu’elle trouvera, juste pour l’embarrasser. Ou quand elle prend un verre avec son client mécontent après le travail, pour entreprendre de le pousser à rejoindre la chaîne de cafés.

Il y a même une tentative d’elle sur l’escalator du métro, où vous avez en fait à scanner l’écran pour lui sembler. Elle pourrait aussi être juste un autre visage que vous voyez sur vos remerciements au travail, mais Jin Ah n’est tout simplement pas intéressée à maintenir le bon acte bien discipliné dans les moindres délais, et cette série de fous frappe précisément les bons accords et ne se termine pas dans quelque chose d’extrêmement stupide.

Seo Joon Hee

Seo Joon Hee (Jung Hae dans son premier rôle principal) est l’homologue simple et ramassé (la plupart du temps) du complexe Jin Ah. Le lieu de travail peut être un miroir de leurs différentes personnalités et donc de l’écart d’âge; Le bureau de Joon Hee l’accueille avec une fusillade ludique et qu’ils choisissent même quoi manger pour le déjeuner avec un jeu, tandis que le bureau de Jin Ah est discriminatoire envers les dames.

C’est comme un champ de bataille qu’elle doit survivre un jour, qui est en conjonction avec sa vie à la maison, où même sa mère (Kil Hae Yeon), pousse sa fille à reculer avec son petit ami infidèle, simplement parce qu’il est riche et un diplômé de l’Université de Séoul.

Synopsis:

Cependant, ces différences ne font que compléter leur relation et font ressortir l’amour fou et passionné et donc la compréhension profonde dont ils ont besoin pour tous les autres et leurs familles. La cinématographie devient une formidable extension de leur relation.

Toute la durée de la relation entre Jin Ah et Joon Hee, jusqu’à ce qu’elle soit divulguée à d’autres, sont des plans larges, avec du ralenti et rarement des dialogues. C’est une image en miroir de la phase de lune de miel de leur relation, et que nous ne sommes que des observateurs, assis au-delà d’eux et les regardant, dans leur petite bulle heureuse. Cependant, une fois la clé sortie, l’histoire est composée de plans moyens, comme un peu comme le reste des personnages, nous sommes également sur la clé. Même les dîners de Jin Ah et de Joon Hee deviennent ennuyeux. Nous obtenons des plans beaucoup plus rapprochés d’eux, et nous sommes dans toutes leurs conversations.

Terrain:

L’intrigue principale, si elle est simplifiée, concerne une femme plus âgée lors d’une relation avec un homme plus jeune, mais le plus gros problème est en fait de savoir comment ils doivent grandir ensemble, donc tout le monde suppose qu’ils sont comme des frères et sœurs, donc lorsque la connexion est révélée, cela se présente comme un choc brutal pour tout le monde autour d’eux. Quand Joon Hee emmène Jin Ah camper avec ses amis, qui ont tous des petites amies plus jeunes, vous retenez à l’exception de quelqu’un pour lui demander pourquoi il sort avec une femme plus âgée, mais personne ne le fait, car ce n’est pas supposé être un frein.

Ce n’est pas la première fois pendant un drame qu’il y a deux personnages qui ont grandi ensemble, puis qui finissent par devenir fous. Toute la série Reply s’articulait autour de cette notion, et qu’on l’a vu chez Pinocchio et Hwarang aussi, mais à part la résistance initiale, le couple trouve le bonheur. Dans Something in the Rain, il y a trop de fils attachés, et comme prévu, tous claquent alors que Jin Ah et Joon Hee confessent leurs sentiments aux autres, et cela coince un conflit entre eux aussi, car ils ont du mal à rester eux-mêmes et tout le monde autour d’eux heureux.

Kil Hae Yeon est sans excuse parce que la mère tenace et têtue, qui est morte contre la relation de Jin Ah avec Joon Hee et fait des efforts variés pour les interrompre. La série ne s’excuse pas pour son comportement et n’accorde aucune sympathie, mais il y a un moment, où elle nous demande de lui sembler de son point de vue, même pour un moment réel. C’est lorsqu’elle se rend chez Joon Hee au milieu de la nuit, sachant que Jin Ah y passe la nuit.

Le seul lien faible dans l’histoire était toute la sous-intrigue de harcèlement qui se déroule sans heurts avec le plus grand scénario, mais après avoir passé autant de temps là-dessus, nous n’obtenons jamais la clôture à laquelle la série était construite.

Yoon Jin Ah | Quelque chose sous la pluie | 🌧️🥣🌃🤎 | #SonYeJin || pic.twitter.com/omFJWFcY3S – `(@AestheticBinjin) 10 mars 2021

Sur le plan positif, JTBC est peut-être un créneau très recherché avec ses mélodrames minutieusement détaillés et réalistes. Après Just Between Lovers, c’est souvent le deuxième mélodrame que j’ai même beaucoup aimé regarder. Ils semblent posséder maîtrisé la présentation du mélodrame, avec moins de Melo et plus de drame.

Quelque chose dans la pluie est également l’un de ces rares joyaux qui arrivent rarement, mais une fois qu’ils le font, et qui possède la fin heureuse. Vous pouvez diffuser Something in the Rain en ligne sur NETFLIX.