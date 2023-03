Fin expliquée de « Invisible City » – Saison 2 : ce qui est arrivé à Eric, Luna et Inés

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la deuxième saison de « Invisible City », série brésilienne Netflix Créé par Carlos Saldanha, réalisé par Luis Carone et écrit par Mirna Nogueira, Luna (Manu Dieguez) et Cuca (Alessandra Negrini) poursuivent leur recherche d’Eric (Marco Pigossi). Les visions de la petite fille les emmènent à Belém do Pará, plus précisément à Marangatu, un sanctuaire naturel protégé par les indigènes et suivi par les chercheurs d’or.

Sentant la puissance de cet endroit, Cuca suggère de revenir en arrière pour évaluer le véritable danger. Plus tard, Luna continue la recherche par elle-même et atteint la sorcière Matinta, qui lui propose un marché en échange du retour de son père. Sans demander le prix à payer, la jeune fille accepte.

Eric se réveille après un long moment dans l’eau et en essayant de sortir de la forêt, il assiste au meurtre d’un indigène qui protégeait l’entrée de Marangatu et rencontre Lazo, un vieil aveugle, qui touche le policier de l’environnement et constate qu’il peut le libérer de sa malédiction.

Eric Alves est revenu de l’eau grâce à Matinta dans la saison 2 de « Invisible City » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « INVISIBLE CITY » ?

Après s’être échappé de l’hôpital avec l’aide d’un garçon loup-garou nommé Bento, le protagoniste de « ville invisible » reste avec la malédiction du petit garçon et utilise ses pouvoirs pour retrouver Luna. Après avoir rencontré Cuca, il se prépare à retourner immédiatement à Rio de Janeiro.

Cependant, avant qu’ils ne puissent partir, Matinta apparaît et emmène Luna pour la remettre à Debora, la femme qui est derrière les hommes qui ont assassiné l’indigène qui protégeait l’entrée du sanctuaire naturel. Elle prévoit de vendre aux enchères la fille comme clé de Matinta.

Alors que Castro et Débora montrent ce que Lazo, qui est le sourcier, peut faire, Eric cherche sa fille et Cuca encourage Clarice, juge et épouse de Castro, à se rebeller et à laisser la Mule la prendre. Grâce à cela, l’enchère est ruinée et Eric parvient à libérer Luna. Avant qu’ils ne puissent s’échapper, Débora, qui est un serpent, apparaît et, sur les ordres de Matinta, mord la petite fille..

Eric et Cuca emmènent Luna chez le chaman, mais elle demande au père d’attendre dehors car elle a trop d’entités en elle. Au milieu du rituel, la jeune fille se souvient de ce que sa mère lui a dit lorsqu’elle lui a donné le collier de protection. Dès lors, à son réveil, il doit se rendre à Marangatu pour le remettre à son véritable propriétaire.

Mais elle doit y aller seule, car les entités dévorent son père. Cependant, Eric, qui lui a volé aussi le pouvoir de Débora, Cuca et Lazo, la suit à travers la forêt pour tenter de la protéger.

Eric a volé les pouvoirs d’Inês/Cuca dans la saison 2 de « Invisible City » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « INVISIBLE CITY » ?

Luna remplit-elle sa mission ?

Lorsque Débora cherche la tribu pour échanger Telma contre la jeune fille, elle découvre son véritable passé. Elle est la sœur jumelle d’Honorato, c’est-à-dire qu’il lui correspond d’être l’entité protectrice de Marangatu. Il y a des années, le père de Castro a atteint le sanctuaire avec l’aide de Lazo, a assassiné la mère de Debora et l’a élevée comme sa propre fille..

En apprenant la vérité, Débora décide de protéger son peuple et de se venger de Castro. En fait, elle l’affronte, ainsi que ses hommes à la recherche de l’or Marangatu, malgré le fait qu’elle n’a plus ses pouvoirs.

Pendant ce temps, Eric entreprend un douloureux voyage pour découvrir ce qui se forme dans sa poitrine. Le moment venu, il est sacrifié à l’eau et rend les entités à leurs propriétaires d’origine.

La deuxième saison de « ville invisiblese termine avec Luna remettant le collier à Débora pour prendre sa place légitime en tant que protectrice de Marangatu.et avec Telma faisant emprisonner Castro pour ses crimes.