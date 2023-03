C’était le mariage romantique de Laura Pausini et Paolo Carta avec tout et une chanson spéciale

in

La chanteuse Laura Pausini et Paolo Carta se sont mariés lors d’un mariage romantique.

©Getty ImagesLaura Pausini s’est mariée après presque 20 ans de relation avec Paolo Carta

Après presque 20 ans de relation et avec une fille en commun, la chanteuse Laura Pausini et Paolo Carta se sont mariés lors d’un mariage romantique, dans laquelle se distinguait la robe de mariée de la chanteuse italienne, ainsi que la présence de leur fille. Nous vous disons tous les détails.

Laura Pausini a partagé des images avec ses millions de followers, où elle a été vue vêtue de blanc, d’une robe et d’un blazer, les cheveux relevés et un voile qui lui arrivait à la taille, ainsi que des gants et un bouquet assorti.

l’interprète de Au lieu de cela Non a partagé une vidéo où il a été vu marchant dans l’allée, souriant avec sa fille tandis que a cappella sonnait en arrière-plan Davanti à Noi, chanson avec laquelle ils se sont juré l’amour éternel pendant qu’elle chantait et que Paolo jouait de la guitare au lieu des vœux traditionnels.

Le mariage était prévu pour 2021, mais après la pandémie, ils ont dû le retarder, bien que tout se soit calmé, car l’interprète italien fête également ses 30 ans de carrière musicale.

+ Qui est Paolo Carta, le mari de Laura Pausini ?

Paolo partage une passion pour la musique avec Laura Pausiniben c’est un musicien, chanteur et guitariste italienné le 18 avril 1964, il a donc actuellement 58 ans.

Il a travaillé avec d’autres célébrités, telles que Adrien Celentano, Éros Ramazzotti, Fabio Concato, Gianni Morandi, Whitney Houston, Lionel Richie et Gloria Gaynorentre autres.

+ Comment Paolo Carta et Laura Pausini se sont-ils rencontrés ?

Laura Pausini et Paolo Carta se sont rencontrés lors d’un concert à Paris et depuis 2005, Paolo travaille avec Laura, d’abord comme guitariste puis comme directeur musical. Depuis 2008, il participe également à la production et aux arrangements des disques de la chanteuse.

