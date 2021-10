Maya And The Three Season 2: date de sortie, distribution, intrigue et mises à jour ici

Maya The Three est l’une des séries Netflix les plus regardées au mois d’octobre 2021.

Les fans du monde entier ne peuvent pas en avoir assez de cette série incroyable qui raconte l’histoire d’une jeune fille déterminée et loyale appelée Maya qui relève le défi de sauver le monde des pouvoirs surnaturels.

À l’heure actuelle, avec une note de 100 pour cent des critiques sur Rotten Tomatoes as et une note tout aussi remarquable du public de 83 pour cent, Maya and the Three est déjà une entité avec laquelle il faut compter et peut-être l’une des séries Netflix les plus populaires de la saison. .

Ce n’est pas trop fou de penser que la série pourrait revenir pour une autre saison. D’une part, les émissions qui font cela bien obtiennent souvent une forme de séquelle dans un avenir pas trop lointain.

Combien y a-t-il de saisons de Maya et des trois ?

Comme je l’ai mentionné plus tôt, il n’y a qu’une seule saison pour Maya avec The Three Three sur Netflix.

La première saison a reçu un âge moyen de 7 ans. La saison compte actuellement neuf épisodes.

Y aura-t-il une saison 2 de Maya et les trois ?

Netflix n’a pas encore annoncé la date à laquelle Maya et les Trois feront leur apparition pour la saison 2.

Maya et les Trois ont été initialement commandés comme initialement, commandés en tant que série à court terme. Si vous avez vu l’émission, vous saurez qu’ils ont tenté de régler les problèmes dans l’épisode final.

Il y a une chance que Netflix renouvelle la série pour la saison 2 mais il faudra attendre un moment pour connaître la date ou si cela va se produire.

Maya et les trois date de sortie de la saison 2

Maya ainsi que les trois sont sortis en octobre 2021. Par conséquent, nous ne devrions pas penser que la suite sortira à tout moment pendant le reste de l’année.

Au lieu de cela, nous aimerions assister à l’arrivée d’une nouvelle saison pour vous au cours de l’été ou au début de l’automne 2022.

