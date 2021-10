Comment vaincre le boss final de Metroid Dread de manière simple

Dans ce guide, nous allons vous montrer comment vaincre le boss final de Metroid Dread sans vous décoiffer, comme le bon vieux Samus.

Le nouveau grand jeu de Nintendo est déjà parmi nous. Metroid Dread a été un grand succès à la fois critique et commercial. Par conséquent, coupables, nous ne voulons pas que vous restiez en arrière et comment vaincre le boss final de Metroid Dread D’une manière simple. Bien sûr, étant le boss final, vous devrez travailler dur.

Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses :

Tout d’abord, il est recommandé d’avoir amélioré Samus au minimum. Vous n’avez pas absolument besoin d’amener votre personnage au maximum de ses capacités de santé et de missiles, mais il serait nécessaire d’avoir au moins 100 missiles et quelques barres de santé.

Première phase

Dans cette première phase, notre ennemi nous lancera une boule noire se déplaçant lentement. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de tirer sur la balle jusqu’à ce qu’elle explose, car elle vous donnera de la vie et des munitions, donc plus qu’une attaque, c’est une aide.

Une autre attaque qu’il va mener est de nature physique. Il essaiera de nous frapper trois fois de suite et de nous pousser contre le mur. Pour esquiver cette attaque, il est préférable d’utiliser des mouvements rapides et de s’appuyer contre le mur pour se placer derrière lui. Une autre attaque physique consistera en une attaque frontale qui chargera et à laquelle nous pouvons (et nous recommandons) la parer pour entrer dans une cinématique dans laquelle nous pouvons attaquer automatiquement.

Enfin, il fera une attaque de lumière qui remplira la pièce et nous obligera à nous y tenir, un moment dont nous profiterons pour le coudre avec des missiles puis et quand il aura fini, s’enfuir à travers deux tirets. À la fin, il effectuera une attaque frontale à distance pour laquelle nous devrons nous accroupir pour l’esquiver. À ce moment-là, nous sommes déjà entrés dans une cinématique pour faire une parade supplémentaire et entrer dans la deuxième phase.

Deuxième étape

La deuxième phase est exactement la même que la première, seulement plus longue et plus agressive. Encore une fois, nous vous recommandons vivement de clouer la parade lorsqu’elle effectue la charge avant chargée et d’en profiter pour la tirer pendant la cinématique.

À un certain moment, il deviendra arrogant et nous fera des gestes pour aller le chercher. À ce moment-là, nous devrons nous approcher pour faire une parade très rapidement et entrer dans une cinématique pour faire une autre parade et passer à la troisième phase.

Troisième phase

Ces deux phases précédentes étaient un peu d’échauffement, le vrai combat vient dans cette troisième phase. Maintenant, le boss peut voler et nous attaquer depuis les airs. Il a plusieurs attaques aériennes, mais la plus compliquée sera celle qu’il effectuera au niveau du sol.

Tout d’abord, en tant qu’attaque à distance, il chargera le canon à plasma et le tirera à un point fin, là où nous sommes. Le meilleur moyen de l’esquiver est de passer sous lui, car il n’attaquera jamais en dessous et on peut profiter de son attaque pour lui donner plusieurs missiles.

L’attaque au niveau du sol est une charge rapide assez difficile à prévoir, mais si on sait l’identifier, le meilleur moyen de l’éviter est un glissement au niveau du sol. Il faut être prudent, car cette attaque enlève beaucoup de santé.

La prochaine attaque sera une rafale qui sera presque impossible à esquiver à moins que nous ne fassions ce qui suit. La première chose, la façon d’identifier l’attaque, c’est qu’elle pointera un laser sur nous pendant quelques secondes. Lorsque cela se produit, il est préférable de commencer à sauter en rond autour de lui, de rester en l’air, de courir sous lui lorsque nous sommes au sol et de recommencer.

Enfin, une autre attaque qu’il fera sera un plomb très facile à voir et à esquiver. Juste au moment où il touche le sol, nous pouvons l’attaquer avec nos missiles. Enfin, une cinématique nous mettra dans la dernière phase.

Quatrième phase

La phase finale sera presque la même que les deux premières, mais avec de légers changements. L’un d’eux sera une attaque frontale que nous devrons esquiver en sautant par-dessus, bien que nous ayons déjà prévu que ce soit vraiment difficile, vous devez donc être très attentif.

Une autre nouvelle attaque consistera à lancer une boule d’énergie (rappelant celle que la forme finale de Cooler lance à Goku), qui sera placée en haut au centre de l’écran et éjectera de petites ondes qu’il faudra esquiver à travers les interstices qu’elle laisse derrière au fur et à mesure qu’il s’étend.

Le problème avec cette attaque est qu’elle est généralement accompagnée du canon à plasma de la troisième phase, et nous devons sauter et rebondir dans les airs pour, espérons-le, esquiver ce laser. N’oubliez pas qu’il attaque toujours dans une direction fixe.

Et rien, le reste du combat consiste à esquiver les attaques que l’on connaît déjà et, encore une fois, profiter de l’attaque frontale pour pouvoir faire une parade. A la fin, nous entrerons dans une cinématique où nous devrons faire deux parades et, enfin, mettre fin au combat.

Et rien, le reste du combat consiste à esquiver les attaques que l'on connaît déjà et, encore une fois, profiter de l'attaque frontale pour pouvoir faire une parade. A la fin, nous entrerons dans une cinématique où nous devrons faire deux parades et, enfin, mettre fin au combat.