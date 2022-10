Fin expliquée de « Belascoarán »: ce qui est arrivé au détective dans le dernier épisode

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Luis Gerardo Mendez« Belascoaran » c’est une Mini-série mexicaine Netflix qui se déroule en 1970 au Mexique et raconte l’histoire du détective indépendant Héctor Belascoarán Shayne, un homme énigmatique qui quitte son travail d’ingénieur et sa femme pour lutter contre la corruption dans tout le système de police de la capitale.

Après être devenu obsédé par l’idée de démasquer l’étrangleur qui sévit à Mexico, Héctor décide de participer à un jeu télévisé pour attirer l’attention du tueur. Bien qu’il réussisse, il n’est pas facile de suivre sa trace, d’autant plus que la police corrompue, dirigée par Paniagua, menace de l’arrêter pour ingérence dans les enquêtes.

Cependant, le personnage créé par l’écrivain hispano-mexicain Paco Ignacio Taibo II il reçoit également l’aide de sa sœur Elisa, Gómez Letras, l’homme qui lui loue le bureau, et une femme mystérieuse qui s’identifie plus tard comme Irene et souhaite attraper l’étrangleur pour venger la mort de sa mère.

Paulina Gaitán joue Irene, la fille à la queue de cheval, dans la série mexicaine « Belascoarán » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « BELASCOARAN » ?

Au fur et à mesure « Belascoaran» s’approche de l’étrangleur, il s’approche du détective indépendant et le démontre en assassinant une personne proche de lui. En tant, la police tente d’arrêter l’enquête d’Hector en fouillant son bureau et en saisissant son coffre-fort.

Cependant, le détective ne s’arrête pas et en compagnie d’Irène il arrive à la maison de l’étrangleur, qui révèle qu’il a laissé son journal pour qu’il le retrouve et lui donne la lumière qu’il cherchait tant. Lorsque le personnage de Luis Gerardo Méndez refuse de le faire, le meurtrier s’en prend à Irene.

Mais contrairement à ses victimes, Irene est préparée à l’attaque et se bat de toutes ses forces. Le premier chapitre deBelascoaran», qui est basé sur le livre « Days of Combat » de Paco Ignacio Taibo II, se termine avec Irene écrasant le meurtrier et avec la police qui vole le crédit d’Hector.

Le deuxième cas de Belascoarán

Le deuxième chapitre est basé sur le livre « Easy Thing » et suit Héctor alors qu’il enquête sur l’enlèvement de la fille d’une star de la télévision et le meurtre d’un dirigeant syndical. L’actrice Marisa Ferrer se présente au bureau du détective indépendant pour lui demander de surveiller sa fille Virginia, qui après être tombée accidentellement de la fenêtre de sa chambre se comporte étrangement.

Bien que résoudre les deux affaires en même temps devienne de plus en plus compliqué, il reçoit le soutien de Gómez Letras et d’autres. Au final, il découvre que Virginia a trouvé des photos compromettantes de sa mère avec des personnes très influentes et lorsqu’il en a parlé, il a mis sa vie en danger.

Les responsables de l’enlèvement paient pour leur crime, mais Hector préfère se débarrasser des photos pour ne pas nuire à Marisa Ferrer. Il obtient également du directeur général de Delex qu’il admette ses crimes dans une émission de radio.

Macarena García en Virginie dans la série mexicaine « Belascoarán » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « BELASCOARAN » ?

Le dernier cas de Belascoarán

Lorsque Belascoarán devient une nuisance pour la police, ils l’impliquent dans un meurtre en plantant un cadavre dans son bureau. Les premiers indices le conduisent à Kassandra, la femme de Zorak qui lui fait part de ses soupçons sur l’accident de son défunt mari.

Hector découvre bientôt que Zorak a été impliqué dans l’Halconazo et le massacre des étudiants en 1971, mais il ne comprend pas pourquoi ses complices ont été tués après si longtemps. Finalement, il se rend compte que Paniagua est derrière les attaques contre lui, alors il décide de l’affronter.

Une fois dans son bureau, il découvre qu’il s’est impliqué dans l’affaire suite à un malentendu, les associés de Zorak ne l’ayant pas encore contacté pour enquêter sur l’accident de Kassandra. Au milieu de la dispute, l’ancien policier menace le détective, qui lui tire dessus en légitime défense.

Héctor Belascoarán Shayne parvient à s’échapper grâce au fait qu’un des employés de Paniagua lui épargne la vie, tout comme le détective l’a fait auparavant, et à l’arrivée opportune d’Irene sur sa moto.

L’épisode basé sur le livre « Il n’y aura pas de fin heureuse » se termine avec les ennemis de Belascoarán lui tirant dessus dans la rue. Le détective a-t-il été blessé ? Arrivera-t-il à survivre ? Y aura-t-il une deuxième saison de la série mexicaine Netflix ?