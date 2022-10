Star+ commence le tournage de « Coppola, elrepresentante » avec un acteur d’El Marginal

ÉTOILE+

Ariel Winograd dirige la nouvelle production inspirée de Guillermo Coppola. Synopsis de revue, premières images et date de sortie sur la plateforme de streaming.

© Étoile+Premières images de Coppola, le représentant.

Une nouvelle production argentine commence son développement pour atteindre bientôt Étoile+. Il s’agit de Coppola, le représentantla série qui suivra -sur un ton de comédie dramatique- la vie de Guillaume Coppola. En ce sens, la plateforme de streaming a dévoilé les premières images de cette fiction qui mettra en vedette Juan Minujin. Découvrez tout ce que nous savons jusqu’à présent ci-dessous!

Comment se sont passées les années glorieuses de Guillermo Coppola en tant que représentant de Diego Maradona ? Cette même question tentera de décrypter la série du label Star Original Productions écrite par Mariano Cohn, Gaston Duprat et Emmanuel Diez. Ce mercredi 12 octobre, le service d’abonnement a annoncé le début de la production et assuré que sa première est prévue pour 2024 sous la direction de Ariel Winogradqui servira également de showrunner.

À quoi ressemblera la série Star + ? Le casting sera dirigé par Juan Minujín dans le rôle de Guillermo Coppola, tandis que Monique Antonopoulos jouera Amalia « Yuyito » González, Joaquín Ferreira donnera vie à Poli Armentano, Abel Guerrero personnifiera Alejandra Pradón, alan sabbagh Ce sera Mariano Augustin Sullivan jouera Carlos Menem Jr. et mayte rodriguez jouera le rôle de Sophie.

« Avec humour, la série fictive tourne autour de Guillermo Coppola, le manager de l’un des footballeurs les plus célèbres au monde, qui tente de concilier sa vie privée trépidante avec un travail à plein temps qui l’amène à faire face aux conséquences inhabituelles des actions de son client, dont l’apogée sportive est rapidement suivie d’une étape de franc déclin», indique son synopsis officiel.

De cette façon, tout au long six épisodes de 45 minutes, Coppola, le représentant, se concentrera sur les années 90, s’inspirant d’événements et de personnages réels, faisant appel à la nostalgie et incluant les nouvelles générations. Ce n’est pas tout! Marie Champs (Suzanne), Frédéric Baron (Daniel Scioli), Marie de la Colline (Karina Rabolini), Santiago Bandé (Jeune William Coppola), Anna Favelle (Dominique), Yayo Guridi (Tuyau Maigre), Tête Coustarot (Présentatrice), Diego Perez, Nicolas Matthieu (Cuneo Libarona), Roxana Randon (Anne, la mère de Guillermo Coppola) et Fabien Arenillas (Néstor Ibarra) complètera le casting de la série Star+ avec leurs performances.

