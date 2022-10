Måneskin présente le clip de The Loneliest

MUSIQUE

Le groupe de rock italien a sorti la vidéo de son dernier single. De plus, ils ont été nominés pour le MTV EMA du meilleur artiste italien.

© GettyMåneskin sort le clip de The Loneliest.

fans de Måneskin Ils célèbrent une grande nouvelle. Et c’est que le groupe de rock né dans les rues de Rome franchit une nouvelle étape dans sa carrière en lançant le clip de Le plus solitaire. Avec ce dernier single, le groupe présente une évolution au niveau créatif, tout en célébrant leurs nominations pour le prochain MTV EMA. Découvrez le clip officiel du groupe italien à succès ci-dessous !

Prendre des influences de ballade de puissance, Måneskin a créé son nouveau single. Avec son clip vidéo, basé sur le film gothique, le côté obscur de cette chanson a été mis en évidence, tout en montrant une fois de plus leur incroyable croissance sur le plan personnel. « Nous sommes ravis que vous entendiez enfin The Loneliest. Cette chanson signifie beaucoup pour moi, c’est une chanson personnelle, mais j’espère que chacun pourra s’y retrouver à sa manière.« , assuré damienle chanteur principal du groupe.

Il a également souligné : «Nous avons joué un petit concert à Londres et joué The Loneliest live pour la première fois et votre réaction a beaucoup compté pour nous. Nous passons une année éclair à parcourir le monde, à rencontrer des fans lors de concerts et de festivals à travers le monde, du Japon à l’Amérique, en passant par l’Europe et au-delà, et nous avons hâte de continuer à tourner et à sortir plus de musique en 2023 !”.

La chanson vient au milieu de la célébration pour super modèle, la chanson thème qui est devenue un véritable succès mondial et a atteint 170 millions de flux mondiaux. La vérité est qu’en 2022, Måneskin a connu une saison pleine de succès avec des festivals dans le meilleur style de Lollapalooza, Circo Massimo d’Italie, Rock in Rio et bien d’autres.

+ Les nominations de Måneskin pour les MTV EMA

Avec la sortie du clip vidéo de Le plus solitaireMåneskin célèbre également la nomination pour les catégories Meilleur rock et meilleur artiste italien aux prochains MTV EMA. Les attentes ne font que grandir : en 2021, ils ont remporté le prix du meilleur rock aux EMA, tandis que cette même année, ils ont remporté la reconnaissance de la meilleure vidéo alternative aux MTV VMA, étant le premier de ces prix pour un artiste italien. De plus, aujourd’hui, ils ont été nommés Groupe international de l’année aux NRJ Music Awards en France.

