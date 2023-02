Fin de « Freeridge » expliquée : ce qui est arrivé aux protagonistes du spin-off de « On My Block »

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « freeridge« , Quoi est disponible sur Netflix à partir du 2 février 2023se déroule dans le même quartier fictif de Los Angeles où « On My Block » a été tourné et suit un nouveau groupe de quatre adolescents qui doivent renverser une malédiction après qu’une vieille boîte mystérieuse semble leur apporter que le malheur, changeant leur vie et leurs relations. .

La série créée par Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft, Jamie Dooner et Jamie Uyeshiro commence par montrer la dynamique du nouveau Core Four. Gloria se bat constamment avec sa jeune sœur Inés, mais elle essaie toujours de la protéger, alors elle n’ose pas lui dire qu’elle n’est pas la bienvenue dans son groupe d’amis. Pendant ce temps, Cam essaie de rompre avec son petit ami Andre, car il a des sentiments pour sa meilleure amie, Demi.

Pour remercier son oncle Toño d’avoir écouté les appels de son père et empêché son père d’aller à l’école, Gloria et ses amis organisent un vide-grenier, où ils trouvent un objet étrange qui pourrait être maudit. De plus, une femme particulière essaie de récupérer la boîte.

Inés et Gloria se battent constamment dans « Freeridge », spin-off de « On MY Block » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « FREERIDGE » ?

Au début, les protagonistes de « freeridge« Ils ne croient pas à la malédiction, mais après une série d’événements qui inclure le diagnostic de cancer du père de Gloria, ils commencent à chercher un moyen de l’inverser. Demi propose d’organiser une cérémonie spéciale et de demander de l’aide à une sorcière TikTok, qui leur donne de sinistres prémonitions.

La mystérieuse vieille femme semble être la clé pour comprendre la malédiction et la défaire, alors le groupe d’amis commence à la chercher. Sur la base de la photo qu’ils ont trouvée, ils pensent qu’il s’agit de Marisol Martínez, la grand-mère de Ruby, mais elle est décédée il y a longtemps. Alors qui est après eux ?

Plus tard, Gloria suit la femme jusqu’à sa maison et découvre qu’elle est en fait Mariluna, la sœur jumelle de Marisol. et qu’il essaie seulement de se rapprocher de sa famille, puisque les Martinez ne connaissent pas son existence. De plus, la vieille femme révèle que la malédiction n’est pas réelle et que ce n’était qu’une blague inventée par elle et sa sœur. S’il n’y a pas de malédiction, pourquoi les mauvaises choses continuent-elles à se produire ?

Inés et Demi contactent un médium puissant, qui explique que même si la boîte n’avait pas de malédiction, elle est devenue réelle parce qu’ils y croyaient. Par conséquent, ils devraient simplement cesser de croire et se concentrer sur la résolution de leurs vrais problèmes.

Le père de Gloria a menti sur la gravité de sa maladie et maintenant ils ont besoin de beaucoup d’argent pour payer les traitements expérimentaux. Après avoir admis leurs sentiments et entamé une relation, Demi et Inés décident qu’il vaut mieux rester amis. Gloria et Inés s’intéressent au même garçon, Rusty, et le plus jeune raconte des mensonges pour les séparer. Bien que tout s’éclaircisse et que Gloria entame une liaison avec Rusty, les sœurs se séparent..

Mariluna est la soeur jumelle de Marisol dans la série « Freeridge », spin-off de « On My Block » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « FREERIDGE » ?

La malédiction se réalise-t-elle et quelqu’un meurt-il ?

Lors du dîner de Thanksgiving que Gloria organise pour que Mariluna rencontre sa famille, Inés se demande s’il doit ou non lui dire ce qu’il a découvert sur Rusty : Toño l’a payé pour flirter avec les deux sœurs et les distraire de la maladie de leur père, qui continue de s’aggraver.

Quand Inés ose dire la vérité, Gloria refuse de la croire et lui reproche la mort de sa mère. Cependant, avant la fin du dîner, elle confronte son petit ami et confirme que leur relation était une imposture. Rusty explique qu’il a cessé d’être payé lorsqu’il est tombé amoureux d’elle, mais la jeune femme blessée préfère leur dire des mots blessants.

Cependant, après avoir parlé avec Mariluna, décide de s’excuser auprès de sa sœur et de Rusty sans imaginer que quelques secondes auparavant, ils se sont embrassés. Comment réagira-t-il lorsqu’il découvrira la vérité ? Que feront les coupables ?

Avant que la nuit ne se termine, Mariluna réserve une surprise aux protagonistes de « freeridge”. Il leur offre un million de dollars qu’ils peuvent dépenser comme ils veulent ou ils peuvent dépenser cet argent en trois mois pour des choses qu’ils ne peuvent pas garder et obtenir dix millions.

Pendant que le groupe débat, la vieille femme raccompagne les Martinez à leur voiture. A ce moment, Joker, le petit ami de Davina, et son ami apparaissent, ils la confondent avec Marisol et demandent l’argent à Rollerworld. La femme tente de leur expliquer qu’ils recherchent sa sœur jumelle, mais qu’ils ne veulent que le butin.

La première saison de « Freeridge » se termine avec le groupe d’amis décidant d’accepter la proposition de Mariluna alors qu’un coup de feu se fait entendre.. Mariluna est morte ? Le père de Gloria va-t-il vaincre le cancer ?