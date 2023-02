Zazie Beetz et Tom Hardy au casting du thriller policier inspiré d’Hannibal Lazarus

Une nouvelle série Apple TV+ appelée Lazare est actuellement en pré-production, et Deadline a signalé que Zazie Beetz et Tom Hardy sont mis à l’affiche de l’émission. Il est basé sur une série de livres des auteurs Alexandra Coelho Ahndoril et Alexander Ahndoril, sous le pseudonyme de Lars Kepler.





Dans la série, le détective Saga Bauer, joué par Beetz, enquête sur un cas étrange dans lequel une personne disparue apparaît treize ans après avoir été enlevée avec sa sœur, toujours portée disparue. Elle doit trouver des réponses auprès du tueur en série Jurek Walter, joué par Hardy, en infiltrant l’hôpital psychiatrique dans lequel il est emprisonné. Les livres ont été inspirés par le roman et son adaptation cinématographique ultérieure, Le silence des agneaux, dans lequel un agent du FBI doit s’entretenir avec le tristement célèbre Hannibal Lecter pour obtenir des conseils sur la façon d’attraper un tueur psychotique.

Zazie Beetz a commencé à jouer en 2015. Elle a un rôle principal dans la série comique dramatique Atlanta et est apparu dans Joker et reprendra son rôle dans la suite à venir. Elle a également prêté sa voix à l’animation, notamment Les méchants et Invincible, ce dernier obtient une deuxième saison cette année. Ses autres projets à venir incluent Cercle complet, Histoire du monde partie 2, et Miroir noir. Elle est également intéressée par un film solo pour son personnage de super-héros Domino, qui est apparu dans Deadpool 2.





Comment le rôle de Tom Hardy se comparera-t-il à celui d’Hannibal Lecter ?

​​​​Tom Hardy a joué dans des dizaines de rôles variés depuis qu’il a commencé à jouer il y a plus de deux décennies, mais ce sera son premier passage en tant que tueur psychotique. Sa prochaine performance sera sans aucun doute comparée à la représentation d’Hannibal Lecter par Anthony Hopkin en 1991. Hardy s’est également récemment lancé dans l’écriture de scénarios en servant de co-scénariste pour le troisième volet du Venin la franchise.

La série de livres sur laquelle le spectacle sera basé a commencé avec le roman L’hypnotiseur, sorti en 2009. Cela a engendré huit suites et plus, il y aura donc beaucoup de contenu pour la série télévisée. Les auteurs, qui sont mariés, serviront également de producteurs exécutifs pour la série, il est donc probable que la série restera fidèle à leur vision artistique. Le dernier d’entre nous La série HBO est également remarquable pour avoir le directeur des jeux originaux en tant que producteur exécutif de l’émission, et les quelques écarts par rapport au matériel source ont été salués comme les bienvenus.

Lazare n’a pas de date de sortie définie. La série sera diffusée sur Apple TV+ et sera produite par A+E Studios et Range Studios. Zazie Beetz et Tom Hardy sont sur le point de jouer, avec Oystein Karlsen en tant que réalisateur et scénariste.