« The Last of Us » de HBO pourrait bientôt démarrer la production

De nouveaux rapports indiquent que l’adaptation télévisée prévue du jeu vidéo à succès « The Last Of Us » a déjà une date prévue pour commencer le tournage, selon des documents récents de la Guilde canadienne des réalisateurs (via CBC), qui a publié sa dernière mise à jour de la production sur Le 17 mars.

Les documents indiquent que la série produite pour le réseau HBO commencera le tournage le 5 juillet et que la série aurait déjà commencé avec sa pré-production le 13 mars, se préparant à commencer le tournage dans la ville de Calgary.

Selon le reportage, le tournage de « The Last of Us » aura lieu pendant un peu plus d’un an, puisqu’ils se termineront le 8 juin 2022. Le syndicat des réalisateurs n’offre pas d’informations plus détaillées hormis la participation de la localité . de Calgary, qui accueillera différentes productions.

Compte tenu de l’émergence de ces informations, HBO n’a jusqu’à présent pas publié de commentaires officiels. Cette adaptation aurait été annoncée en mars 2020, avec Craig Mazin, créateur de la mini-série « Chernobyl » en tant qu’écrivain et producteur exécutif aux côtés de Neil Druckmann, réalisateur du jeu original et de sa suite.

Mazin et Druckmann travaillent ensemble pour écrire et développer la série. Malgré la proximité de sa production, jusqu’à présent, aucun grand détail n’a été révélé sur son casting, sauf qui sera en charge de jouer Ellie et Joel dans la série.

Ellie sera interprétée par Bella Ramsey, connue pour son rôle de Lyanna Mormont dans la série « Game of Thrones ». Avec elle, Pedro Pascal sera chargé de donner vie à Joël. Après être devenu célèbre avec son interprétation d’Oberyn Martell sur « Game of Thrones », Pascal a également reçu une grande notoriété pour son rôle dans la série Star Wars « The Mandalorian ». « The Last Of Us » n’a pas encore reçu de date de sortie sur HBO.