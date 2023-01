Cardi B partage une diatribe pleine de jurons sur les prix de l’épicerie – et les gens sont d’accord

Cardi B conteste la hausse du prix des courses.

La rappeuse a partagé un message d’intérêt public sur le fait de devoir dépenser plus d’argent pour la nourriture après avoir demandé pourquoi le prix de la laitue dans son magasin local avait augmenté.

« Naaaaaa les prix des courses à l’épicerie sont ridicules en ce moment Autant manger dehors !! » le rappeur d’abord tweeté le 3 janvier.

Elle a suivi son tweet avec un deuxième qui se lisait en partie, « pourquoi la laitue coûte 6 dollars là où je vis? »

Le 4 janvier, après avoir lu les réponses des gens à ses tweets, elle a publié un diatribe chargée de jurons et l’a sous-titré « PSA ».

« Laissez-moi vous dire quelque chose, quand je me plains des prix de la nourriture et que vous êtes tous des mères—— et que vous vous dites: » N’êtes-vous pas riche? Pourquoi vous plaignez-vous de la laitue, pourquoi vous plaignez-vous de ça?’ « , a-t-elle commencé. « Cela me montre que lorsque vous réussissez, lorsque vous avez de l’argent, vous allez f——-, vous allez bientôt faire faillite parce que vous ne faites pas de budget. »

Cardi a ajouté qu’elle reçoit un résumé de l’argent qu’elle dépense chaque semaine, alors quand elle a vu qu’elle dépensait plus pour l’épicerie, elle veut voir par elle-même.

« Je suis allée dans un supermarché, je vois que tout a triplé », a-t-elle dit, ajoutant que la laitue coûtait « comme 2 dollars il y a quelques mois » et maintenant c’est autour de 7 dollars.

« Parce que si je pense que c— est fou, je ne peux qu’imaginer ce que les gens de la classe moyenne ou les gens du quartier pensent », a-t-elle déclaré. « Alors oui, je vais dire quelque chose. »

Elle a terminé sa vidéo en disant qu’elle a « un grand plan » et veut que les responsables de la hausse des prix fassent quelque chose.

De nombreuses personnes ont continué à exprimer leurs opinions en répondant à Cardi dans les commentaires.

« Aime ça!!! » l’actrice Caroline Williams a écritajoutant: « Et je devrais aussi budgétiser de manière plus responsable! »

Une autre personne a écrit, « Quand vous avez dû lutter en montant et que vous appréciez à quel point vous avez dû travailler dur pour y arriver et rester aussi humble que possible pour y rester ! Tout le monde devrait connaître son budget et voir ce qui arrive à notre pays.

« Je suis avec toi Cardi. Je disais juste ça. Comment ces gens paient-ils pour se nourrir. Je peux, mais comment vont les mères célibataires et les familles qui travaillent dur », ajouté un autre.

Un autre utilisateur a remercié Cardi d’avoir utilisé sa plate-forme «pour résoudre les vrais problèmes, les vrais Américains, les travailleurs acharnés, qui ont du mal à joindre les deux bouts et à subvenir aux besoins de leurs familles. Bon travail @iamcardib merci ????”

Quand quelqu’un a écrit que les prix ne changeraient pas à cause d’elle, elle a répondu : « Pas nécessairement à cause de moi, mais si nous sensibilisons suffisamment à l’inflation, on ne sait jamais. »

En septembre, NBC News a rapporté qu’au cours de la dernière période de 12 mois, les prix des épiceries avaient le plus bondi depuis 1979, grimpant de 13,5 %.

De nombreuses catégories d’aliments ont enregistré des augmentations à deux chiffres, notamment les œufs, qui ont augmenté de 40 %, la margarine de 38 % et la farine de 23 %.

En ce qui concerne la laitue, NBC Bay Area a rapporté en décembre que le virus de la vallée de Salinas était à blâmer pour la hausse du coût de la laitue. La faible production a affecté la récolte des agriculteurs, avec Bruce Babcock, économiste agricole à UC Riverside, déclarant à la station : « Une caisse de romaine coûte 75 dollars maintenant et en janvier dernier, elle était de 25 dollars, ce qui représente presque le triple des prix au niveau de gros.

La hausse a vu une tête d’iceberg se vendre pour près de 6 € et certains restaurants de restauration rapide ont choisi d’arrêter temporairement de le servir.