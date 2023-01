Fin de « Contre les cordes » expliquée : Ángela récupère-t-elle sa fille ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Avec Caraly Sánchez, « Contre les cordes » c’est une série mexicaine Netflix qui raconte l’histoire d’Ángela, une femme qui, après avoir passé six ans en prison pour un crime qu’elle n’a pas commis, retrouve sa liberté pour bonne conduite et tente de rattraper le temps perdu avec sa petite fille Rocío.

Pendant qu’elle était en prison, sa fille avait comme figures maternelles sa grand-mère Victoria et Dulce, la petite amie de Lalo, le père de Rocío. Réalisant que la fille est une grande fan de combats et admire Dulce Caramelo décide de s’entraîner pour monter sur le ring.

Bien qu’au début sa marraine Refugio refuse de la former, en voyant son premier combat en tant que Black Bride, elle accepte de la préparer, avec ses collègues de la boutique de robes de mariée. Pendant ce temps, chaque tentative pour se rapprocher de sa fille est un échec.

dans la série mexicaine « Contre les cordes » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « CONTRE LA CORDE » ?

Lorsque Lalo, sur l’insistance de sa petite amie, poursuit son ex-compagne pour garder la garde de sa fille, le protagoniste de « contre les cordes» elle se tourne vers sa nouvelle amie Lucía, récemment diplômée en tant qu’avocate, pour s’occuper de son dossier.

Bien que l’avocat inexpérimenté gère une réunion de conciliation et semble avoir l’avantage, une omission d’Ángela amène l’autre partie à prendre le contrôle et à poursuivre le processus. La peur de perdre sa fille déconcentre la combattante et la pousse à tenter de piéger Lalo.

Ludark défie la mariée noire, mais avec la police sur ses talons, Angela pense qu’elle devrait faire profil bas. Cependant, ses amis ne le pensent pas, alors ils se déguisent en Black Bride pour gagner du temps avant que la vraie ne se présente.

Pour quelle drogue Angela a-t-elle été emprisonnée ?

Après avoir parlé avec le détective Claudia, Ángela soupçonne que Lalo a été impliqué dans son arrestation. De plus, sa meilleure amie Malena lui assure que le jour de son arrestation, le père de sa fille était là en train de mettre des choses dans les sacs à dos.

Lorsque le protagoniste de « contre les cordes» Il confronte Eduardo, qui lui assure qu’il ne faisait que mettre le cadeau d’anniversaire de sa fille, car elle ne lui a pas permis de la voir en raison de sa toxicomanie.

À la fin, Ángela découvre que Malena et son petit ami prévoyaient de vendre la drogue ce jour-là., mais quand ils ont vu la police, ils ont laissé le personnage de Caraly Sánchez prendre le blâme. Bien sûr, le combattant met fin à son amitié avec elle.

Malena était responsable de la fin d’Ángela en prison dans la série mexicaine « Contre les cordes » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « CONTRE LA CORDE » ?

Black Girlfriend bat Dulce Caramel ?

Black Bride se bat contre Dulce Caramelo. Mais la gagnante ne conservera pas seulement le trophée, elle obtiendra également un laissez-passer direct pour l’école de la WWE. Alors, Angela est prête à tout laisser sur le ring. Cependant, un secret de famille ruine sa concentration.

Nahual, un entraîneur du WWE Performance Center participant à l’événement, s’avère être le père d’Angela. Pourquoi a-t-il simulé sa mort ? Lorsque Victoria a découvert que son mari l’avait trompée avec son amie, Refugio lui a demandé de partir.

Remarquant que Novia Negra est floue, Refugio parle à Ángela et explique la situation. De retour sur le ring, les deux lutteurs démontrent leurs compétences, mais l’entraîneur de Dulce Caramelo utilise de sales tours et rachète l’arbitre pour assurer la victoire de Dulce.

Bien que Dulce soit la gagnante, elle obtient un laissez-passer direct pour l’école de la WWE et enlève le masque de Novia Negra. Ángela retrouve l’amour de sa fille, puisque Rocío commence à encourager sa combattante préférée, sa mère, et la foule la suit. De plus, Lalo accepte de partager la garde de la fille.