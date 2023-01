Après le Chat Potté : quelle est la date de sortie de Shrek 5 ?

TRAVAUX DE RÊVE

Antonio Banderas, protagoniste de Puss in Boots: The Last Wish, a assuré que Shrek reviendrait. C’est ce que prépare Dreamworks pour le cinquième opus !

© IMDbDreamworks travaille sur Shrek 5.

Pour les amateurs de films d’animation, il y a une production plus qu’attendue : Shrek 5. Et c’est que depuis Le chat botté : l’ultime Je souhaite sortir en salles, remportant même une nomination aux Oscars 2023, l’anticipation du retour de l’ogre de Dreamworks grandit. Quelle est la date de sortie du cinquième film de Shrek?

Alerte spoil! Dans le nouveau long métrage du studio, qui met en vedette la voix de Antonio Banderas dans le rôle-titre, l’espoir que Shrek revienne à l’écran grandit. L’animal mythique se dirige vers Far Far Away dans l’espoir de rendre visite à de vieux amis. Tout indique que les aventures de Shrek, Fiona et Donkey pourraient revenir de manière imminente.

C’est en 2001 que le monde des films d’animation a eu un avant et un après de la première production qui a déterminé la saga de l’ogre. Avec la fantaisie et la comédie comme principaux alliés et avec des références constantes au public adulte, le premier film a ouvert les portes de ce qui allait devenir une série de films : Shrek 2 (2002)Shrek le Troisième (2007) et Shrek pour toujours (2010).

+ Quand est sorti Shrek 5 ?

Il a annoncé de Shrek 5 Il est arrivé en 2016, six ans après la sortie du dernier film en salles. Cependant, le développement de ce cinquième opus a présenté d’interminables difficultés liées à son intrigue et à sa mise en scène. En tout cas, tout indique que Dreamworks travaille déjà sur le film et que pourrait avoir sa sortie l’année prochaine.

Même si il n’y a pas de date de sortie garantie, il ne fait pratiquement aucun doute que la suite est confirmée. Cela a été précisé par Antonio Banderas qui, au Festival du film de la mer Rouge, a déclaré : «Je suis avec ce chat depuis près de 20 ans. J’ai fait cinq films jusqu’à présent. Probablement qu’un autre sera fait sûrement Shrek reviendra”.

