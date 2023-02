The Last of Us : combien d’épisodes reste-t-il avant la fin ?

HBO

La production mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey approche de la fin de sa première saison.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

De moins en moins à faire Le dernier d’entre nous, qui est en passe de devenir l’une des séries de l’année, touche à sa fin. Ce week-end, le septième épisode sera diffusé par HBO et HBO Maxet beaucoup se demandent combien il reste avant le premier volet de cette adaptation vidéoludique de Play Station conclure.

Le septième épisode de Le dernier d’entre nous Il débutera ce dimanche à son heure habituelle et marquera le début de la fin. Après ce chapitre, il n’y aura plus que deux émissions pour conclure le premier volet de l’émission créée par Neil Druckman (la personne responsable du jeu vidéo original) et Craig Mazin (Tchernobyl).

A cette occasion, l’histoire nous fera remonter le temps pour en savoir un peu plus sur ce qu’était la vie de Ellie (Bella Ramsey) bien avant de croiser le chemin de Joël (Pédro Pascal). Il convient de rappeler que la protagoniste est née au milieu de la pandémie causée par ce champignon, donc la seule normalité qu’elle connaît est celle d’un monde avec des personnes infectées.

Tempête Reid rejoindra le nouveau chapitre avec un personnage très spécial dans la vie de Ellie : Riley. Comme on peut le voir dans les minutes du septième épisode, Riley était un personnage central dans la vie de Élie puisqu’elle était sa meilleure amie. Ce personnage se sent plus proche à cause de Les lucioles que par les militaires qui contrôlent les survivants.

+Combien de saisons de The Last of Us sont confirmées

Jusqu’au moment, HBO seulement confirmé une autre livraison pour Le dernier d’entre nous. Cela signifie qu’en principe, nous ne verrons que deux parties au total. A cela, il faut ajouter les déclarations de Druckmann et Mazin qui ont à tout moment souligné qu’ils ne voulaient pas aller au-delà des histoires racontées dans le jeu vidéo de Play Stationnous ne verrions donc que deux versements.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?